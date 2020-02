“A ellos (mexicanos) se les dificulta jugar en este estadio por el tipo de grama”

Aferrados en el antecedente ante los Rayados de Monterey, equipo al que tuvieron en la cuerda hasta lo último hace un año, Alianza se mantiene positivo en sacar un buen resultado mañana ante el Tigres de la UANL en la ida de los octavos de final de la Liga de Campeones de Concacaf 2020 a disputarse a las 7:00 de la noche en el estadio Cuscatlán.

Para el capitán albo, Marvin Monterroza, importante será sacar provecho de la localía debido a los equipos mexicanos se les dificulta jugar en un tipo de grama como la del estadio Cuscatlán, al impedirles tocar a la rapidez a la que están acostumbrados.

Monterroza asegura estar ya recuperado al 100 %, por lo que representa una opción más en los planes del técnico colombiano Wilson Gutiérrez, para sacar adelante este compromiso tan importante para el campeón salvadoreño.

“Contento porque ya estoy al 100 por ciento de mi lesión. Sabemos que jugamos con un equipo importante, y vamos a tratar de imponer nuestro juego y nuestro ritmo, pues a ellos se les dificulta jugar en este estadio por el tipo de grama, por lo pesado que es”, manifestó el mediocampista.

“Yo he visto a Tigres y tiene jugadores importantes, jugadores rápidos; es un equipo que se caracteriza por un juego rápido en defensa y ataque, no es un equipo que tenga pausa. Es un equipo que trata de jugar todo el tiempo al mismo ritmo”, alertó Wilson Gutiérrez.

En ese sentido, esperan aprovechar las condiciones que les ofrece jugar en casa, debido a que en la vuelta la cancha se inclinará a favor del club mexicano. “Sabemos que la vuelta será más difícil, pues la cancha de ellos es mucho más rápida y están acostumbrados a jugar un fútbol más rápido que nosotros, pero vamos a tratar de hacer nuestro trabajo. A Monterrey le hicimos un muy buen trabajo en los dos partidos y vamos a tratar de hacer lo mismo”, planteó Monterroza.

En cuanto al once con el que saldrá, Wilson Gutiérrez manifestó en la conferencia previa al partido que es probable que no varíe mucho al que se observó el pasado domingo en la liga local ante el Once Deportivo, confirmando que mantendrá la pareja de centrales conformada por Mario Jacobo y Rudy Clavel, ante la lesión de Henry Romero, quien aparecerá como opción en la banca.

“Vamos a tratar de salir a buscar el partido, de tener buena posesión de pelota, atacar y presionar, con esa responsabilidad y tranquilidad que estamos en nuestra casa, pero con precauciones”, manifestó el DT al ser preguntado sobre cómo enfrentar a un equipo como Tigres.