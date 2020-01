“Voy a defender los colores de FAS a muerte como lo hice con Alianza”

Uno de los fichajes que causó más revuelo de cara al inicio del torneo Clausura 2020, que arranca este fin de semana, sin duda fue el del goleador colombiano Raúl Peñaranda, al cambiar el blanco por el rojo en medio de la rivalidad existente entre Alianza FC y C.D. FAS.

Esta rivalidad ha tomado más vigor en los últimos años debido a que los tigrillos no han podido ganarle las últimas cuatro finales que han disputado en 2004, 2011, 2015 y más recientemente en el Apertura 2019, un recuerdo que los santanecos tienen fresco, siendo el verdugo su nuevo fichaje y Narciso Orellana, quienes intervinieron en la jugada que les dio el título a los blancos.

El delantero colombiano dedicó unas palabras a la afición aliancista tras anunciarse el cambio de equipo. “Tendrán un espacio en mi corazón siempre, la verdad que viví muchas cosas en ese gran club, por mi primer título, por todo lo que fue, pero lastimosamente todo me tomó por sorpresa y por eso no había podido comunicarme con toda la hinchada y decirles que no es un adiós, sino un hasta luego, porque el fútbol da muchas vueltas”, introdujo el futbolista en vídeo que compartió en sus redes sociales.

“Hoy tomo un nuevo rumbo y me toca afrontarlo con mucha responsabilidad, espero también estar a la altura de todos, voy a defender esos colores a muerte así como lo hice en Alianza y, bueno, esto es fútbol, a veces pasan estas cosas, espero que me entiendan y me comprendan. Tomaré mi nuevo reto con mucha responsabilidad, con muchas ganas de ganar cosas importantes”, añadió.

FAS debutará el próximo domingo en el torneo Clausura 2020 y lo hará de visita frente a Municipal Limeño en el estadio Ramón Flores Berríos.

Sobre este encuentro, Peñaranda manifestó: “Sabemos que va a ser un partido muy fuerte el domingo con una temperatura que todos sabemos que es brava, pero nosotros con las herramientas que tenemos vamos a tratar de contrarrestar a Limeño, concentrados en sacar un buen resultado que va a ser muy importante para lo que viene en el torneo”.