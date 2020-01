Oswaldo Blanco: “Tigres también sabe quién es Alianza”

Oswaldo Blanco, uno de los cinco nuevos refuerzos que ha llevado Alianza para tratar de mantener la corona en el torneo Clausura 2020 y para dar un salto de calidad a nivel internacional, se incorporó hoy a los trabajos de pretemporada del equipo, muy confiado en que puede aportar mucho al equipo elefante.

El delantero colombiano de 29 años, que militó en clubes como el Sportivo Italiano de Argentina, y en el Atlético Nacional y el América de Cali de la Primera División de Colombia, lo primero que hizo a su arribo al país fue conocer el estadio Cuscatlán. “Lo primero que quería hacer era conocer el lugar donde vamos a ser todos felices”, citó Alianza ayer al llevarlo a hacer un recorrido por el recinto deportivo.

Hoy tuvo su primer entreno con el equipo blanco y aseguró estar “muy capacitado” para representar al equipo. “Es un desafío. Vengo de una liga muy difícil como la argentina. Es un equipo que su hinchada merece siempre lo mejor y ese desafío lo tomo muy consciente y muy capacitado”, apuntó.

El cafetero se define como un delantero rápido y fuerte, cualidades que pueden servir mucho al equipo de Wilson Gutiérrez. “Mi velocidad es la característica primordial. Soy fuerte, me gusta buscar el gol, todo lo hago desde ese punto de vista. Lo que este equipo hoy me está dando, una oportunidad, espero devolvérselo con eso, con cada pelota que vean, disputarla y guerrearla, porque sé donde estoy. Me gusta mucho encarar”, afirmó.

El jugador aseguró que observó la final ganada a FAS el pasado 22 de diciembre, y considera que Alianza fue “justo merecedor del título”, al ser el que propuso. Además, en su primer día, quedó encantado con la “familia” que han formado, lo cual sin duda ha sido determinante para que hayan disputado “consecutivamente siete finales”.

En cuanto, a dar el salto a nivel internacional en la Liga de Campeones de Concacaf, donde se eliminarán en octavos de final contra el Tigres de México, Blanco dijo estar “tranquilo”.

“Lo tomo con mucha tranquilidad porque sé quién es Tigres, pero ellos también saben quién es Alianza y qué es lo que ha hecho durante estos años, así que muy tranquilo y confiando en lo que plantea el profe y en lo que mis compañeros también puedan hacer”, zanjó.

El partido de ida contra los aztecas será el 19 de febrero en el estadio Cuscatlán y el de vuelta el 26 del mismo mes.