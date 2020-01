Fito Zelaya y Los Ángeles FC acuerdan separarse

Los Ángeles FC de la Major League Soccer (MLS) anunció esta tarde que llegó a un acuerdo con el delantero salvadoreño Rodolfo “Fito” Zelaya para que quede desvinculado del club, pese a que aún les restaba un año de contrato.

El equipo angelino anunció hoy que el atacante queda en libertad luego de jugar una temporada con LAFC, apareciendo en cuatro juegos de la temporada regular, sumando un gol en 118 minutos.

Luego, el delantero de 31 años fue cedido por un tiempo a Las Vegas Lights FC de la USL, pero tampoco vio mucha actividad.

Fito había manifestado su interés de ya no continuar con los Gold and Black debido a que no veía minutos.

“Ya hablé con la gente de LA y esperaremos a ver qué es lo que puede pasar porque tengo un año de contrato, pero obviamente quiero salir, quiero jugar, tener más participación y ahí está difícil tenerla”, manifestó en una concentración con la Selecta en noviembre de 2019.

Diversas fuentes colocan al jugador salvadoreño en Celaya Fútbol Club, de la Liga de Ascenso de México, como su próximo destino.