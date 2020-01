Fesfut cesa de selecciones femeninas a técnicos acusados de acoso

El presidente de la Federación Salvadoreña de Fútbol (Fesfut), Hugo Atilio Carillo, confirmó esta tarde que los técnicos de las selecciones femeninas, Elmer Guidos (principal), David Hernández (auxiliar) y Carlos Cortez (preparador físico), ya no continuarán dirigiendo en el fútbol femenino, a raíz de la publicación realizada por Diario 1 el pasado 25 de noviembre, en la cual siete jugadoras denunciaron supuestos casos de acoso sexual y discriminación por opción sexual por parte de los seleccionadores.

Esta tarde, la Fesfut dio a conocer la convocatoria de la selección femenina sub-20 para el Premundial que se realizará del 15 de febrero al 1 de marzo próximo en República Dominicana, cuyo timón lo tomará el seleccionador Elías Ramírez, quien fue técnico de la Selecta Playera femenina y también seleccionado nacional en esta modalidad.

Sobre si influyó en el cambio de dirección los testimonios brindados por las futbolistas a Diario 1, el presidente de la Fesfut manifestó: “Sí, debo decirle que sí”.

En cuanto a si los exseleccionadores señalados por las jugadoras continúan en la Federación, desligándolos únicamente del fútbol femenino, el federativo respondió: “Sí, ellos tienen contrato con la Federación y les hemos reasignado otras funciones, dado que solo fue rumorología lo de las señoritas que usted entrevistó. No hubo nada, yo estuve pendiente, de que llegase alguna notificación por parte de las señoritas; si eso hubiese sucedido, hubiésemos abierto el expediente con la Comisión Disciplinaria para que se pudiese encargar, pero como no hubo nada de eso obviamente a nadie se le puede juzgar solo por comentarios. Lo que hicimos fue tomar eso en cuenta para apartarlos de la dirección técnica de las jugadoras”, explicó.

Carillo también manifestó que no existe algún tipo de veto a jugadoras, al no aparecer en el listado Maggi Segovia y Paola Calderón, quienes han formado parte de varios procesos, inclusive con selección mayor, destacando además en la Liga Femenina.

“Ninguna jugadora tiene ningún impedimento ni ningún veto, eso no existe en este comité ejecutivo que preside su servidor, para ningún entrenador ni para ninguna jugadora, y no lo vamos a pedir jamás. Por lo menos su servidor le puedo garantizar que no va a haber ningún petitorio para que no se convoque a estas jugadoras”, indicó.