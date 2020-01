Alianza no permitirá el ingreso al estadio a barra organizada del Olimpia

La organización de la Copa Premier Centroamericana confirmó esta mañana que no se permitirá el ingreso de barras organizadas del Olimpia para la semifinal de vuelta de esta noche que el equipo hondureño disputará contra Alianza FC en el estadio Las Delicias de Santa Tecla.

Esto debido a que los aficionados leones poseen antecedentes de comportamiento violento, lo que obligó a Concacaf a que los equipos catrachos jugaran sin público la Liga Concacaf 2019, luego de los incidentes suscitados en agosto pasado, cuando un altercado entre las barras del Olimpia y el Motagua en el clásico hondureño dejó un saldo de cuatro muertos y varios heridos en Tegucigalpa.

Alianza también ya sido víctima del accionar violento de los aficionados del Olímpica en la Liga Concacaf 2017 cuando éstos lanzaron objetos contundentes al autobús donde se dirigía el plantel albo para disputar el juego de ida correspondiente a los cuartos de final.

“No se permitirá el ingreso de la porra visitante en el estadio Las Delicias”, aclaró la organización en sus redes sociales oficiales.

⚠️ Para la semifinal de esta noche entre @AlianzaFC_sv 🆚 @CDOlimpia NO se permitirá el ingreso de la porra visitante en el Estadio Las Delicias. ⚠️ pic.twitter.com/5htSig4HE0 — Premier Centroamericana (@CopaPremierCA) January 8, 2020

Por esta misma razón los aficionados aliancistas no pudieron viajar a la semifinal ida contra el Olimpia que se disputó en Honduras en noviembre del año pasado.

“Son disposiciones del torneo, por eso nuestra afición no viajó, hicimos las consultas y no lo permitieron, además el estadio no es el nuestro y tiene un aforo bien bajo para nuestras aficiones”, explicó el director ejecutivo de Alianza, Lisandro Pohl.

Sobre si esa disposición abarca solo a la Ultra Fiel, barra organizada del Olimpia, Pohl respondió a un aficionado: “Pues si no venís identificado como barra, pues sí, pero quiero que entiendan que es una disposición del comité organizador del torneo, producto de los incidentes que lastimosamente sus barras han causado”.

A muchos aficionados leones les generó molestias que notificaran el mismo día del partido, cuando algunos viajaron a El Salvador desde ayer. “¿El mismo día del partido? ¿En serio? Más respeto por favor”, criticó un aficionado.

Pohl aseguró que Policía está informada y no los va a dejar ingresar al estadio como barra organizada. “Pues se irán de paseo a Los Chorros, porque al estadio no van a poder entrar”, bromeó.