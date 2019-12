Técnico de FAS: “Estos cachorros están con hambre”

Del equipo titular que perdió la final del torneo Apertura 2015, únicamente queda el defensor Xavi García; ahora C.D. FAS apela a un grupo joven y renovado para intentar cobrar venganza de ese título perdido ante Alianza el próximo domingo en la gran final del Apertura 2019, torneo en el que busca la esquiva copa 18, que lleva esperando ya 10 años.

Jóvenes como Brayan Gil, quien se ha convertido en su gran referente al ser el segundo máximo goleador del torneo con 16 tantos, Julito Amaya, Diego Chávez, Josué Rivera y Bryan Landaverde sueñan con su primera corona con el equipo tigrillo. “Estos cachorros están con hambre”, aseguró su entrenador, Guillermo “Memo” Rivera.

“Somos un plantel joven, creemos que para la mayoría es primera final y solo nos queda disfrutar con tranquilidad, pero igual sabemos que es una gran responsabilidad, quiérase o no hay presión porque son 10 años sin títulos y tratamos de hablar con el grupo que hay que estar consientes de lo que nos jugamos. A lo largo del torneo creo que la juventud y la inexperiencia no pesó y esperamos que el domingo no sea la excepción”, indicó, por su parte, Julio Amaya.

“Es mi primera final, algo que venía buscando desde torneos atrás, no se nos había dado y gracias a Dios hoy se nos dio. Estamos disfrutando la semana y el día domingo esperamos quedarnos con el título”, añadió el mediocampista.

Guillermo Stradella, también dio mérito al entrenador, que se ha encargado de fortalecer a este grupo joven. “El profe trata de transmitirnos su experiencia, lo que ya ha vivido, el ha quedado campeón con el equipo después de 10 años y el trata de llevarnos con esa tranquilidad para que podamos llegar al partido lo mejor posible”, manifestó.

En cuando a la presión que recae sobre este equipo, al acumular un decenio de años en blanco, “Memo” Rivera, asegura que ésta recae sobre ambos clubes. “La presión siempre está para cualquiera de los dos, pero el favorito indudablemente es Alianza por la plantilla que tiene, una plantilla para salir campeón desde un inicio y hoy están ahí. Va ser una final muy linda”, consideró el entrenador.