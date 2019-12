Madurez deportiva versus hambre felina

En cuatro finales disputadas entre FAS y Alianza, los santanecos solo han podido ganarle una a los albos, tras aquel histórico 4-0 encajado en el torneo Clausura 2002. Luego, el equipo blanco redimió al vencer a su archirrival en los penales 1-1 (3-2) en el Clausura 2004 y años después se volvió a imponer 2-1 en el Clausura 2011 y 1-0 en el Apertura 2015. Ahora se viene la quinta final el domingo en el Apertura 2019, pero, ¿lograrán los capitalinos mantener la hegemonía? ¿O será éste el año del tigre?

Al analizar línea por línea de cada equipo, la balanza se inclina a favor de los paquidermos, a excepción del frente de ataque, donde FAS tiene a jugadores más habilidosos y letales, tal es el caso del segundo máximo goleador del torneo, Brayan Gil, quien se ha crecido en los partidos contra Alianza, mientras que con Raúl Peñaranda no hay garantía al 100 % al perdonar en varios partidos.

En la media, el cuadro elefante sí posee recursos de sobra para marcar diferencia. Tras recuperar la confianza y la titularidad Cristian Olivera, sumado al talento de Marvin Monterroza, Alianza no solo cuenta con pasadores de gran jerarquía, sino también velocidad para explotar las bandas con Óscar Cerén y Juan Carlos Portillo.

“Creo que va a ser un partido muy peleado en la media cancha para nosotros. No pienso en cómo me van a marcar, lo que yo tengo que hacer es tratar de jugar bien al fútbol, controlar y pasar bien el balón, es la prioridad, es lo que hay que hacer en estos partidos, tratar de ser certeros en los pases y aprovechar cada espacio que se me dé”, manifestó Monterroza.

“Últimamente he venido jugando bastante más, con la confianza de los compañeros y el entrenador, uno ha venido mejorando, demostrando que estaba al nivel que algunos pretendían y contento por eso”, indicó Olivera.

En la zaga también anda mejor Alianza, al encajar solo 19 goles en 24 partidos de fase regular y semifinales, lo cual le permitió ser la defensa menos vencida del torneo, pero ahora parece que todo dependerá de si logran anular a jugadores como Bryan Gil y Guillermo Stradella.

“Muy contento por todo el trabajo del grupo, la verdad que será un partido muy disputado posición por posición; somos un grupo muy joven, pero tenemos hambre y sed de triunfar”, indicó el delantero colombiano-salvadoreño.

“A mí lo que me va preocupar es lo que vamos hacer nosotros, la actitud que nosotros tengamos, el planteamiento que nosotros podamos tener y la presión que podamos ejercer”, manifestó el argentino.

En cuanto a la propuesta de cada equipo, Alianza tiene un trabajo más elaborado al apostar por la continuidad en los últimos cuatro años, lo cual se ha traducido en disputar siete finales de forma consecutiva; mientras que FAS inicia un proceso con jugadores jóvenes, que de apostar por ellos, seguramente pronto verá frutos para acabar con la sequía de 10 años sin títulos.

Este es el torneo en el que puede comenzar a madurarlo y tiene algo muy importante para lograrlo, el hambre, aunque claramente este Alianza es mejor que el del torneo pasado, cuando perdió la final contra Águila en los penales.

Posibles alineaciones:

Alianza: Rafael García; Rubén Marroquín, Henry Romero, Iván Mancía, Jonathan Jiménez; Óscar Cerén, Narciso Orellana, Marvin Monterroza, Juan Carlos Portillo, Cristian Olivera; Raúl Peñaranda.

FAS: Nicolás Pacheco; Ibsen Castro, Xavi García, Eder Moscoso, Alberto Henríquez; Diego Chávez, Brayan Landaverde, Julio Amaya, Guillermo Stradella; Brayan Gil, Jeison Quiñónez.

Árbitro: German Stanley Martínez, con 161 partidos dirigidos en Primera División.