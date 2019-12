FOTOS | Campeonas en el Mundial de Francia se casan tras 10 años

La portera Ashlyn Harris y la defensa Ali Krieger, ambas estrellas destacadas en la selección estadounidense que en julio de este año consiguió el título en el Mundial Femenino Francia 2019, contrajeron nupcias hoy en Florida, tras 10 años de noviazgo.

Ambas futbolistas que juegan para el mismo equipo, el Orlando Pride de la NWSL (National Women’s Soccer League), cuentan con una carrera muy exitosa tras haberse colgado también medallas olímpicas.

“Ya es hora, bebé. He estado esperando 10 años por este momento”, publicó Ashlyn Harris en su cuenta de Instagram. “No puedo esperar por casarme contigo”, compartió con sus fans Ali Krieger, incluyendo fotografías.

La pareja anunció en marzo de este año que se casaría y según contaron a la revista People su amor fue a primera vista, la cual comenzó con una amistad, sentándose siempre juntas en los viajes que hacían con el equipo.

“Siento que se nos hemos quitado un peso enorme de los hombros. Por fin, después de tantos años no tengo nada que ocultar ni siento no estar a la altura de la comunidad a la que pertenecemos”, afirmaron, aclarando que no fue el miedo al rechazo lo que las hizo mantener su relación en el armario, sino el temor a atraer mucha atención sobre ellas, afectando a sus equipos.