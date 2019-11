Yuri Rodríguez inició su pasión por moldear su cuerpo en prisión

Yuri Rodríguez, el salvadoreño que el pasado viernes se consagró subcampeón mundial en fisicoculturismo clásico, nació un 28 de octubre de 1983, en el seno de una familia muy humilde, junto a su madre, Vilma González de Rodríguez, y su hermana, Erika Rodríguez González.

La historia tras el cuerpo bien esculpido del atleta que ha tocado la gloria a sus 36 años, al convertirse en el primer campeón panamericano en fisicoculturismo en Lima 2019 y en subcampeón mundial en Emiratos Árabes, no ha sido nada fácil. Tras cada músculo tallado hay una historia difícil, como tener que pasar parte de su juventud en el centro penal La Esperanza, mejor conocido como “Mariona”.

Yuri tuvo que trabajar desde temprana edad. “A mis 11 años tuve mi primer trabajo como ayudante en un taller de enderezado y pintura, era muy pesado, pero me gustó. A los 13 años vuelvo a trabajar como aprendiz en otro taller y mi paga eran cinco colones que me servían mucho, era explotador, pero no renegaba”, contó el atleta al Instituto Nacional de los Deportes (INDES).

Luego llegó un momento complicado para el deportista, al iniciar sus estudios en el Instituto Nacional General Francisco Menéndez (Inframen), donde se involucraba constantemente las riñas estudiantiles, por lo que terminó viviendo sus últimos años de la adolescencia en la cárcel.

Yuri recuerda que en una de esas riñas fue capturado por la Policía y tras un largo proceso fue sentenciado a prisión en el penal de “Mariona”, donde culminó su bachillerato.

“A los 21 años empecé a levantar pesas de una manera formal con rutina y a diario. De niño me gustaba la actividad física y algunos deportes como fútbol, baloncesto, béisbol, correr. Y en mi adolescencia admiraba los cuerpos bien trabajados de los actores de las películas”, expresó Yuri al INDES, quien no tuvo problemas para reconocer que fue en la cárcel que descubrió su pasión por levantar pesas y moldear su cuerpo.

El fisicoculturista manifiesta que estar en la cárcel le enseñó a nunca darse por vencido y, por ello, al salir del reclusorio comenzó a buscar trabajos para suplir sus necesidades económicas. En ese tiempo, Yuri labora como repartidor de volantes de tiendas de abarrotes en diferentes cabeceras departamentales y hasta se convirtió en bailarín en un grupo coreográfico que daba publicidad a una marca de pan.

Pero su ambición deportiva fue más allá y consiguió trabajar en los mejores gimnasios de esa época, entre ellos Nautilus, Franchesca, Perfect Body, Magaña, Fit Zone, Bally World Gym, y Be Fit, entre otros.

Trabajando en esos gimnasios, Yuri comienza a perfeccionar su cuerpo para incursionar en el mundo competitivo deportivo hasta hacer su debut en 2005. “Mi primera competencia fue en los Juegos Interfacultades de la Universidad de El Salvador en 2005 y para mi sorpresa quedé campeón absoluto teniendo como tres meses de preparación. Fue bonito, pero quería aspirar a más y me fui a una competencia de la región y gané plata en principiante y bronce en universitario. Esto me convenció que si traía para el fisicoculturismo”, recuerda Yuri, quien ya acumula 14 años de carrera deportiva.

Luego vino la etapa federada, donde Yuri da un cambio radical pasando de ser un flaco e inseguro deportista a tomar en serio su carrera en esta disciplina, convirtiéndose en un deportista de alto rendimiento. Así en 2007 integra la selección salvadoreña de fisicoculturismo en la categoría 85 kg y comienza a someterse a una preparación sumamente fuerte, que lo llevó a ganar su primera medalla de oro en los Juegos Centroamericanos de 2010.

Su carrera fue ascenso siempre y en 2018 Yuri se enfocó en clasificar a los Juegos Panamericanos Lima 2019. Fue en el Campeonato Panamericano, realizado en Guatemala, donde Yuri termina en el segundo lugar y logra el boleto directo a los Juegos Panamericanos Lima 2019.

Fue así que Yuri, confiado en que le daría la medalla de oro a El Salvador en los Juegos Panamericanos Lima 2019, marcó la historia deportiva, al poner al país en el medallero general a un día de finalizar la justa.

Pero no se conformó con ser el mejor de América. Su ambición era tener el mejor cuerpo del planeta y fue así como se fue con mucha seguridad en busca del oro a Emiratos Árabes, donde obtuvo una plata histórica para El Salvador el pasado viernes.

Yuri es un vivo ejemplo del salvadoreño que siempre mira en la adversidad una oportunidad.