[VÍDEO] “Casi todos los gaditanos nos hemos tomado un cuba libre con Mágico”

El fotoperiodista gaditano Joaquín Hernández, mejor conocido como “Kiki”, autor del libro “Mágico” González retratado por Kiki”, lanzado en noviembre de 2018, el cual el comunicador prefiere denominar “álbum fotográfico”, habla un poco de su experiencia con el exfutbolista salvadoreño en un vídeo de 1.50 minutos publicado en sus redes sociales, en el cual muestra parte de su obra fotográfica.

El libro de Kiki cuenta con 200 páginas en las que el autor pretende plasmar lo que supuso y aún hoy supone el paso del “Mágico” por Cádiz desde su llegada en 1982, en una obra con más de 200 fotografías.

“El estadio Carranza se llenaba cuando él jugaba, el 40 por ciento de la gente iba dependiendo de si el Mágico jugaba ese partido o no jugaba ese partido. Lo convocaban para tenerlo controlado esas 48 horas del partido, para que no se despistara”, relata Kiki.

“Yo no he visto más gente en los entrenamientos del Carranza que en esas seis temporadas en las que estaba Mágico González, ahí hacía mejores jugadas que las que luego hacía el domingo en el campo”, añade el fotoperiodista.

Vídeo del fotoperiodista gatinano Joaquín Hernández tomado de Facebook

En el video también intervine su amigo Emilio, muy querido por Jorge, quien le hizo un sombrerito en un juego homenaje al propio Mágico. “Cuando me viene el balón, me viene como botando, la intento parar, se me va un poquito y yo no sabía que era él quien venía detrás de mí y fue cuando le hice el sombrerito y me di cuenta que era él luego”, narra Emilio con una sonrisa.

Finalmente, Emilio dice que hay mucho mitos entorno a Jorge, pero que sí “era muy indisciplinado, lógicamente, las cosas como son”. “Casi todos los gaditanos dicen o decimos que nos hemos tomado un cuba libre con Mágico González cuando el bebía poco”, respalda Kiki.