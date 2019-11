Pineda y Barahona desmienten no haber sido convocados a la Selecta por indisciplina

La lista de convocados por Carlos de los Cobos para los últimos juegos de la Selecta por la Liga de Naciones ante Montserrat y República Dominicana, a realizarse el sábado 16 y martes 19 de noviembre, respectivamente, en el estadio Cuscatlán, presenta algunas ausencias notorias, como el caso de Denis Pineda, jugador del Santa Clara de Portugal, y la de Juan Barahona, quien milita en el Sacramento de Estados Unidos.

Ante la ausencia de ambos seleccionados, que han sido habituales en las convocatorias, surgieron rumores que no habían tomados en cuenta por supuesta indisciplina, lo cual fue negado por los jugadores.

“¡Conducta Indebida! Por problemas de indisciplina en la última concentración no fueron convocados a la Selecta por el DT Carlos de los Cobos los jugadores Denis Pineda, que juega en el Santa Clara, y Juan Barahona, del Sacramento de la USL”, publicó en Twitter una cuenta de información deportiva.

“Increíble cómo está página se llena la boca con falsas insinuaciones. ¡Denis Pineda mira lo que dicen! Señor o señora creo que eres salvadoreño, deja de ser mala leche con el mismo país, con tu gente. Dejen hacer el trabajo bien al profesor, él sabe lo que hace”, reaccionó Juan Barahona.

“¿Mala conducta? ¿Crees que se viaja tanto para ir a hacer estupideces? Dejen trabajar y hagan bien su trabajo”, respondió Denis Pineda.

De los Cobos indicó que no convocó al volante izquierdo del Santa Clara de Portugal, al no ver minutos en su equipo, sumado a que se pierde algunos entrenamientos debido al largo viaje que hace.

“En el caso de Denis Pineda no ha tenido participación, lamentablemente no es convocado para sus juegos en Portugal, ni siquiera ha estado en la banca y es una situación complicada, compleja, porque viene de muy lejos, pierde dos o tres días de entrenamiento para llegar y considero que no es práctico en estos momentos llamarlo por esos motivos que estoy mencionando”, explicó el DT.

La prensa le cuestionó que también Fito Zelaya no ve minutos en Los Ángeles FC y éste sí es convocado, a lo cual el entrenador respondió: “Fito porque es un jugador importante, ya empezó a hacer goles que es fundamental, eso va a motivarlo a él y al grupo, y sabemos que es un delantero que independientemente de las condiciones en las que esté, que no son las óptimas eso está claro, pero tiene mucho para dar”.

En cuanto a Barahona, el míster explicó: “Es decisión técnica porque ya se incorpora Jonathan (Jiménez), que ha sido titular y que ha sido un jugador que ha rendido mucho, y (Andrés) Flores Jaco lo ha hecho muy bien también”.