Pablo Punyed en su regreso a la Selecta: “Nuestra ilusión es llegar a la Hexagonal”

La Selecta inició esta mañana los trabajos de preparación para la doble jornada de Liga de Naciones contra Montserrat y República Dominicana, en la que buscará el ascenso a la Liga A, el pase directo a Copa Oro y, por supuesto, meterse en puestos de Hexagonal para pelear por un cupo al Mundial de Catar 2022.

La nueva lista de convocados por el seccionador Carlos de los Cobos presenta algunas novedades, como el regreso de Pablo Punyed (quien juega en la Liga de Islandia), así como el de Jaime Alas (de la Liga de Guatemala), además de la incorporación de Julio Amaya (convocado por primera vez) y Jonathan Jiménez (tras cumplir sanción).

Pero también hay bajas, para muchos inexplicables, como la de Denis Pineda (jugador del Santa Clara de Portugal) y Juan Barahona (del Sacramento de Estados Unidos), además de Andrés “Ruso” Flores y Marvin Monterroza.

De los Cobos explicó que la convocatoria de Punyed se debe a que no podrá contar con el “Ruso” por problemas familiares, ni con Diego Coca por lesión y tampoco sabe si Monterroza se terminará incorporando tras cumplir el compromiso que Alianza tiene este miércoles contra el Olimpia de Honduras en la Copa Premier Centroamericana.

“El hecho que Pablo Punyed tenga varios años jugando fuera, siendo titular en varios de esos equipos en Islandia, siendo campeón, siendo jugador fundamental, eso habla por cuestión lógica que tiene calidad, por eso lo quiero ver hoy que no tenemos dos volantes como Coca y Andrés Flores”, indicó.

“Yo siempre me considero parte de la selección sea llamado o no. Yo nuca me fui”, manifestó, por su parte, el jugador. “Nuestra ilusión es llegar a la Hexagonal, ganar este grupo (B), ganar estos dos partidos (contra Montserrat y Dominicana) y creo que tenemos grupo para hacerlo”, consideró.

Par la tarde se incorporarán los otros legionarios, como Darwin Cerén, Rodolfo Zelaya y Jaime Alas.

El primer partido de la Selecta será el próximo sábado 16 de agosto contra Montserrat y luego se medirá el martes 19 ante Dominicana, ambos en el estadio Cuscatlán, cuya preventa de boletos inició hoy en las instalaciones de la Fesfut, a precios de $5 general, $8 preferente norte, $10 sombra, $15 tribuna y $20 platea.