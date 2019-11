Legionaria: “Me da tristeza ver como los corruptos se acaban el fútbol en mi país”

Tras la destitución de la directora de la Selecta femenina, Debbie Gómez, por apoyar las demandas de las jugadoras que solo recibieron $54 en concepto de “gastos de bolsillo” por más de dos meses de trabajo, la primera en pronunciarse y acuerpar a la primera entrenadora Clase “A” del país fue la legionaria Karen Landaverde, quien milita en el NSB Burgos CF de la Primera División Nacional de España, equivalente a la tercera categoría en el sistema de Ligas.

“Me da tristeza ver como los corruptos se acaban el fútbol en mi país, me da tristeza ver que las jugadoras luchen y no se les valore, repudio lo que la Federación hace con las selecciones femeninas, ojalá esto se acabe pronto y que se crea en el fútbol femenino”, reaccionó la jugadora, que también ha militado en el River Plate de Argentina y en el Alianza Women.

La seleccionadora fue cesada de su cargo el pasado 31 de octubre, por supuestos “actos de indisciplina”, según un comunicado emitido por la Federación Salvadoreña de Fútbol (Fesfut), pero la entrenadora aclaró que todo se debió a que siempre defendió a las jugadoras y a que no se quedó callada ante las pésimas condiciones que en el ente federativo le propició para desarrollar su trabajo.

“Me voy y espero nunca olvidar… Que el primer día de entrenamiento no nos dieron uniformes para entrenar y todas (las jugadoras) se fueron de regreso a sus casas… Que una noche no tuvimos cena, y nos llevaron pupusas a las 9:00 de la noche… Que fui a competencia sin preparador físico y sin preparador de porteros”, enumeró.

“Me voy con todas las injusticias y todo lo que unas mujeres (del área administrativa de la Fesfut) me hicieron pasar. Me voy porque no callé ante las injusticias. Me voy con que el agua era muy cara en Costa Rica y por eso las niñas no tuvieron en el hotel y les compraron de garrafón para los entrenos”, añadió.

Me quitaron de selección por indisciplina mía. Hay me avisan si es verdad. Agua de garrafon en la competencia. A la selección mayor femenina. pic.twitter.com/xsOybMBsl1 — Debbie Gómez. (@Debbie_GomezP) November 1, 2019

Karen Landaverde fue una de las personas a quien Debbie Gómez consultó para aceptar el cargo de seleccionadora en mayo de este año. Hoy por la mañana, la entrenadora lamentó no haberle hecho caso a la futbolista, quien le aconsejó no aceptar la oferta.

“Te dije no porque sos demasiado para desperdiciar tu tiempo donde todo está podrido, donde la corrupción es cada vez más grande, donde sigue trabajando gente incompetente porque son títeres y lame botas. Vos no sos así. Vos estás para más”, respondió Landaverde.