Fito Zelaya: “Esperamos se haga presente un buen número de aficionados”

El seleccionador Carlos de los Cobos ya pudo trabajar con el grupo completo en el entreno de esta mañana, de cara a los últimos dos partidos de la Liga B de Naciones contra Montserrat y República Dominicana, que se realizará el próximo sábado 16 y el martes 19 de noviembre, ambos en el estadio Cuscatlán.

El último en incorporarse al grupo fue el delantero de Los Ángeles FC, Rodolfo “Fito” Zelaya, quien se unió a las prácticas esta mañana en la Fesfut. Ayer lo hicieron el resto de legionarios, Pablo Punyed del KR Reikiavik de Islandia, Darwin Cerén del Houston Dynamo y Jaime Alas del Municipal de Guatemala.

“Estoy motivado con ganas de querer hacer las cosas bien siempre y ojalá el sábado podamos hacer un buen partido y ganar… Llego bien, sí tuve una molestia en el tobillo, pero ahorita estoy bastante bien y ojalá le pueda aportar a la selección. Obviamente me ha costado bastante porque no he tenido participación en mi equipo y eso es bastante difícil, pero las ganas y el deseo de poderle ayudar a la selección las tengo y si me toca jugar trataré de dar el máximo esfuerzo siempre”, apuntó el delantero tras realizar su primera práctica.

Fito Zelaya se sacudió las críticas en la doble jornada disputada en el Caribe, al anotar dos goles ante Montserrat y Santa Lucía en octubre, racha que espera mantener en el estadio Cuscatlán para ayudar a la Selecta a conseguir el triple objetivo de ascender a Liga A, clasificar a Copa Oro y meterse en puestos de Hexagonal.

“Esperamos hacer un buen juego, jugar bien y ganar porque la cancha lo va a permitir. La afición siempre nos acompaña cuando jugamos de local y esperamos que se haga presente un buen número de aficionados”, invitó.

Por otra parte, habló de su situación actual con LAFC, equipo con el que no ve minutos y con el que todavía tiene contrato por uno. “Ya hablé con la gente de LA y esperaremos a ver qué es lo que puede pasar porque tengo un año de contrato, pero obviamente quiero salir, quiero jugar, tener más participación y ahí está difícil tenerla”, valoró.