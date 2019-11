Directivo Fesfut sobre denuncias de acoso: “Yo ya había escuchado algo”

Mauricio Arias es uno de los siete directores que conforman el comité ejecutivo de la Federación Salvadoreña de Fútbol (Fesfut). Él es quien está a cargo del fútbol femenino. Diario 1 lo consultó para conocer si estaba al tanto de los supuestos casos de acoso sexual a jugadoras por parte de los miembros del cuerpo técnico de las selecciones femeninas, conformado por Elmer Guidos, como principal; David Hernández, como auxiliar; y Carlos Cortez, como preparador físico, antes y durante el eliminatorio Uncaf de Bradenton, Florida, en 2018, y el federativo respondió que ya “había escuchado algo”, pero “no creí que podía haber algo real”.

Además, el directivo, que fue elegido como miembro del comité ejecutivo en julio del año pasado por las Asociaciones Departamentales de Fútbol Aficionado (ADFA), dice ser amigo de los tres entrenadores señalados, “que los conoce desde hace tiempo” y que nunca vio “nada raro” en su comportamiento con las jugadoras.

¿Estaba usted al tanto o escuchó algo sobre los supuestos casos de acoso a jugadoras por parte del cuerpo técnico?

Yo desconozco eso, a excepción de que me llevaron algunos audios un padre de familia, pero yo sentí que era un poco malicioso, como que porque a la hija no la convocaron a selección. Yo le dije si usted se siente ofendido demándelos. Eso es delicado, si alguien cometió algo, métanlo preso. Se lo merece. Yo de ellos, no es que los quiera salvar, pero he tenido la oportunidad de salir a Honduras con la sub-17 y a mí me gustó la disciplina, bien ordenado todo, porque yo le voy a ser sincero, yo soy delicado y a mí me gusta la disciplina. Como yo ya había escuchado algo, dije yo si veo algo aquí, conmigo la van a regar, pero la verdad yo vi mucho respeto.

A partir de lo que escuchó, ¿cómo procedió?

Estuve pendiente, nos reunimos, yo andaba con las señoritas ahí, he llegado a entrenos, a la concentración y yo he visto todo normal. En tiempo pasado, con lo de Bradenton, antes que yo llegara, yo no puedo dar ninguna información porque no tengo nada. Yo soy amigo de los tres porque a los tres los conozco, fuimos compañeros con Guidos en un curso Clase C, con Carlitos yo lo tuve en un equipo de Tercera (División) acá en Cabañas y David ha sido empleado de las ADFA y pasó para ahí (fútbol femenino), lo conozco de años; entonces yo a los tres los conozco, les tengo confianza, nos hemos sentado a platicar, a comer juntos, tengo buena comunicación con ellos, pero yo no le puedo decir absolutamente nada de lo que sé, nomás los rumores.

Pero para el eliminatorio de Bradenton ya estaba usted en el comité ejecutivo porque ustedes fueron elegidos en julio y la competencia fue en agosto…

Sí. En el caso mío siempre salgo con ellos, yo aquí estaba en El Salvador, fue cuando Costa Rica parece que les metió como 10 (fue 11-0), que nosotros nos molestamos porque estábamos recién llegados y ni sabía yo quiénes eran (los entrenadores). El Licenciado Hugo Carrillo, Emerson (Ávalos) y Américo (Aguilar) sí ya los conocían, yo nuevo no sabía nada.

¿Por qué no enviaron delegado al eliminatorio de Bradenton?

Yo desconozco, no le podría decir, como le repito estaba recién llegadito al comité, ni cuenta me di, desconozco por qué no han enviado delegado, siempre se ha mandado, porque yo he estado en Costa Rica, en Honduras, en Guatemala, he andados con ellos, no me he apartado. Yo he platicado con el presidente (Hugo Carrillo) y le he dicho que todo está normal gracias a Dios y que al haber algo voy a informar a los compañeros, porque es lo que corresponde.

¿Qué hizo con los audios que le proporcionó el padre de familia?

Yo se los presenté a los a los compañeros en el comité, no estábamos todos, pero yo sentí como que fue algo montado, así lo vi, y yo no me quise meter. Un audio es un audio, usted sabe la tecnología como es, hay quienes que a veces saben cómo utilizar las cosas, entonces yo no creí que la verdad podía haber algo real. El papá ya no siguió, hasta ahora que estoy escuchando a las jugadoras mayores que están más molestas sacando eso.

¿Ellos nunca le mencionaron algo?

El día de la inauguración del hotel (Villa Selecta) me mencionaron algo que iba a salir y yo les dije ‘si ustedes están limpios, siéntanse tranquilos; pero si ustedes tienen un poquitito metiditos los piecitos, amárrense los pantalones’ porque si los demandan y ustedes tienen culpa, los van a meter presos. Ellos me dijeron ‘no profe, si nosotros no tenemos ningún temor’, entonces tranquilos. Eso fue lo que les dije.

¿Cómo procederá la Fesfut ante los testimonios que las siete jugadoras brindaron a Diario 1?

Si es una realidad y todo se les comprueba a ellos, ¿qué les tocaría? Les tocaría cárcel. Como miembro del comité yo no voy a defender a nadie si tiene culpa. Si tienen culpa que asuman la responsabilidad. Como miembros del comité ya con cosas de la Fiscalía nosotros no tenemos nada que ver, son cosas personales.

¿Y en caso que no haya una denuncia formal? Usted sabe que muchas no denuncian por temor.

No le podría decir cuál sería la reacción porque hay que esperar. Usted sabe que somos siete y hay que esperar a ver qué se puede hacer. Pero, ¿si no demandan y solo se hace el escándalo y no comprueban nada? Es porque es mentira.

Entonces, ¿seguirán ahí?

No le podría decir.