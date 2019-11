Bryan Pérez y Porfirio Miranda clasifican a cuartos en el Latinoamericano de Surf

Los surfistas salvadoreños, Bryan Pérez y Porfirio Miranda, dan pelea en la categoría open del Surf City El Salvador ALAS Latin Pro 2019 Seis Estrellas Prime, que se desarrolla en La Bocana de la playa El Tunco, La Libertad, al meterse esta mañana a cuartos de final del evento que reúne a lo mejor del continente.

En los resultados de la quinta ronda, Bryan Pérez, medalla de bronce en los Juegos Panamericanos de Lima 2019, se metió a cuartos de final al alcanzar un puntaje de 11.93, para 8.33 que hizo el canadiense Sean Foerster, por lo que se verá las caras en la siguiente ronda con Lucas Madrid, de Uruguay, quien venció hoy al mexicano Jhony Corzo.

Mientras que Porfirio Miranda despachó al chileno Maximiliano Cross, al hacer 12.16 puntos, para 8.97 que alcanzó el surfista suramericano. Miranda se medirá en cuartos contra Lucca Mesinas, de Perú.

“Las olas estaban pequeñas, una condición más para hacer aéreos y otros trucos, porque a veces las olas no se forman bien, cuesta que se llegan a hacer, entonces toca que hacer olas pequeñas y en las olas pequeñas no puedes sacar puntajes altos, así que combiné unos aéreos con otras maniobras; el otro chico es amigo mío, Maximiliano Cross, de Chile, entonces nos divertimos con él, ya que es mi amigo traté de no marcarlo y me quedé un poco más concentrado en hacer estilo free surfing, lo que surfeo todos los días”, reaccionó “Heathcliff” Miranda.

Sobre la posibilidad de encontrarse con su compatriota Bryan Pérez más adelante, Miranda manifestó: “Puede ser que nos enfrentemos a Bryan y si no esperamos que vayamos ganando uno contra uno y que nos enfrentemos hasta la final”.

Por su parte, el salvadoreño Erickson Ortiz perdió su heat 7.83 contra 14.16 que hizo el venezolano Rafael Pereira y se despide del Latinoamericano.