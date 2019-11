Barra del Sonsonante dejó a aficionada varada en el estadio Cuscatlán

El Sonsonate FC tiene a su aficionada número uno. Se trata de Lilian Ruíz, una señora muy reconocida y querida por los seguidores del equipo cocotero, al seguir apoyando incondicionalmente al cuadro verde a sus 91 años de edad, sin perderse los partidos de local principalmente.

Pero ayer decidió viajar a San Salvador para alentar a su equipo en el partido por la jornada 18 del Apertura 2019 contra el líder y ya clasificado a la siguiente fase, Alianza FC, encuentro que no tuvo el mejor final no solo por la derrota de 3-1 que sufrió su equipo ante los blancos, sino porque los “suyos” la dejaron varada en el estadio Cuscatlán.

Doña Lilian viajó a la capital junto con su hijo, Wilson, y otros aficionados del Sonsonate, para lo cual pagaron el transporte en el que viajan las barras organizadas del club, pero, al concluir el encuentro, ella y su hijo no encontraban el autobús. Al final, se entendieron que los habían dejado.

“Ella andaba con la excursión que hace la afición… Quizá fue porque los líderes de las barras salen rápido, pues, por la seguridad en los estadios, la afición visitante es la que sale primero y la sacan rápido; no sé qué fue lo que pasó, pero la dejaron, entonces un exdirectivo del equipo se acercó a mí para ver si nosotros la podíamos traer y le dije que sí”, explicó hoy el gerente del Sonsonante, Carlos Villagrán, al ser consultado.

De esta forma, la dirigencia optó por enviar a doña Lilian y a su hijo en el autobús de la categoría de reserva, con quienes se regresó para Sonsonate. “Ella es un ícono para nosotros, no podíamos dejarla. Lo acomodamos ahí en el primer asiento”, manifestó el gerente.

Doña Lilian sigue al equipo desde que tenía 10 años, cuando se llamaba Club Ferrocarril, el cual posteriormente cambió su nombre a Sonsonate FC, en 2009.

El incidente fue dado a conocer por Diego Menjívar, quien colabora para Menjívar TV, redes que actualizan sobre el acontecer deportivo en el país.

“La fiel aficionada de Sonsonate FC viajó ayer hasta el estadio Cuscatlán para ver a su equipo mimado junto con su hijo. No podía faltar su camisa verde en apoyo a su club. Sin embargo, la experiencia no terminó del todo bien, y no porque su equipo perdió, sino porque el transporte en el que ellos habían hecho el viaje los dejó. Cuando nos acercamos a preguntarles si podíamos tomarles una fotografía juntos, la señora nos respondió con la voz cortada: “Nos dejó el bus”, publicó.