Alianza remonta a Metapán y toma más altura

Alianza remontó 2-1 a Metapán en la penúltima jornada del torneo Apertura 2019, gracias a un gol de José “Puma” Peña, a dos minutos del final, en un juego clave para los caleros, en el que quemaban sus últimos cartuchos para buscar la clasificación a la liguilla.

Contrario al partido pasado en el que Wilson Gutiérrez dio oportunidad a varios jugadores no habituales en el empate ante Independiente, contra Metapán sí presentó su once de lujo, salvo la ausencia de Henry Romero y Marvin Monterroza. Este último, el único jugador salvadoreño incluido en el once ideal de la Liga Concacaf 2019, según el cuadro presentado ayer por la Confederación.

La primera aproximación de Alianza se produjo al 4’, en un asocio por derecha entre Óscar Cerén y Raúl Peñaranda que acaba en un centro pasado al que no alcanzó a llegar Herbert Soto.

Vuelve a acudir a la misma jugada el subcampeón al 10’, en otra combinación entre Cerén y Peñaranda, pero esta vez alcanza a cortar la zaga calera.

Metapán, que apostaba por un 4-4-2, con Marvin Márquez y el brasileño Lucas dos Santos en el ataque, tuvo escasas aproximaciones salvo un cabezazo del Jomal Williams, al 17’, en una jugada a balón parado.

Ante el buen planteamiento defensivo de los caleros, a los albos se les dificultaba encontrar profundidad, por lo que Jonathan Jiménez prueba con un tiro de larga distancia, al 18’, pero el balón se fue arriba.

Un nuevo intento para los blancos se registró siempre en la banda cuidada por Gerardo Guirola, al 25’, pero Peñaranda no alcanzó a llegar el centro de Cerén.

Al 33’, Jiménez filtra un gran balón a Cerén, pero no se atrevió a encarar al portero Óscar Pleitez, optando por meter el centro que fue cortado por la zaga jaguar.

Antes de irse al descanso la tuvieron Cristian Olivera y Peñaranda, pero resolvió con buena reacción el guardameta cementero.

Y las que perdonó las vio hacer cuando recién iniciaba el segundo tiempo, luego que Marvin Márquez se escapara entre la defensa y, en el mano a mano con Rafa García, el portero cometió penal. Quien hizo justicia fue Dos Santos, engañando completamente al uruguayo, al 47’.

Pero Alianza continuó insistiendo y, al 64’, Iván Mancía encontró el gol con una excelente definición de cabeza para poner las acciones iguales en el Cuscatlán.

Luego, en una gran jugada de Monterrosa por el centro, que termina en un centro de Cerén, desperdicia una gran oportunidad el equipo albo para darle vuelta al marcador, al 82’.

Pero a dos minutos del final, en un cambio de brújula repentino de Monterrosa, optando por jugar por izquierda con Cerén, cae el segundo de Alianza con la firma de “Puma” Peña, quien le dio la victoria al equipo elefante.