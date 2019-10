El delantero de Los Ángeles FC, Rodolfo “Fito” Zelaya, no dejó muy buenas sensaciones en su regreso a la selección nacional al tener pocas oportunidades frente a marco en los partidos contra Santa Lucía y República Dominicana por la Liga B de Naciones, sin embargo, asegura no sentirse presionado por anotar, sino por hacer las cosas bien, aportarle al grupo y ganar en la doble jornada que la Selecta jugará en el Caribe contra Montserrat y Santa Lucía, el próximo 12 y 15 de octubre.

El atacante se sacudió la presión al indicar que no se le han presentado muchas ocasiones de gol, debido a que ha sido poco alimentado por los mediocampistas.

“Uno cuando juega trata de anotar, pero a veces no se presentan las ocasiones, la verdad que uno como delantero depende mucho de los mediocampistas que te puedan dar una pelota a gol, y lastimosamente en estos partidos no las he tenido, pero esperemos, en estos dos que vienen, tener ocasiones y poderla meter”, manifestó en la práctica matutina sostenida en la Fesfut.

Se le preguntó si existe ansiedad por anotar a su regreso a la Selecta, tras dos años sin vestir la camiseta, a lo que el delantero respondió: “Hay ansiedad de querer hacer las cosas bien nada más, de poderle aportar a la selección y si vienen los goles, pues bienvenidos sean, porque uno como delantero no va a evadir eso. Ojalá los pueda encontrar en estos partidos”.

Zelaya se incorporó a la selección desde la semana pasada para realizar trabajo extra enfocado en mejorar su condición física y la definición. “Sí, tuve un trabajo extra, yo estoy trabajando en Los Ángeles con mi equipo todos los días, igual, esto me sirve bastante para ir agarrando la idea que quiere Carlos de los Cobos”.

En cuanto a cómo ve a los rivales, el legionario dijo conocer poco de Montserrat, contra quien jugarán el próximo sábado. “No he visto jugar a las islas, bueno Con Santa Lucía sí jugamos acá, somos superiores, se nos facilitó acá en el Cuscatlán, de repente nos complicaron, pero del otro rival no conozco mucho”, sinceró.