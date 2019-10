Medallista de oro panamericano reclama promesas incumplidas al INDES

El atleta salvadoreño, Yuri Rodríguez, uno de los tres ganadores de medalla de oro en los Juegos Panamericanos de Lima 2019, se quejó de las promesas falsas hechas por el Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador (INDES) tras agenciarse la histórica medalla el pasado 10 de agosto.

Entre las promesas para el primer campeón panamericano estaba apoyar su participación en el Campeonato Mundial en Emiratos Árabes a realizarse este mes, así como también un aumento en su estímulo deportivo, pasando a recibir $500 mensuales.

“Me siento frustrado, estoy entrenando duro, mi proceso para el Mundial en Emiratos es muy fuerte, y a esta altura no hay boleto de avión comprado, mi beca retrasada, no me han inscrito para la competencia y nadie se hace responsable, todo ha quedado en promesas incumplidas”, denunció el deportista en su cuenta oficial de Twitter.

“Soluciones no excusas. Yo trabajo duro y no es porque me sobren las energías ni el dinero. ¿Voy a seguir siendo atleta huérfano?”, cuestionó.

La publicación no pasó desapercibida y pronto el presidente del INDES, Yamil Bukele, le respondió: “Yuri: cuando escribas, por favor sé puntual en tus reclamos, especificando de dónde podría venir el problema. En INDES estamos en plena disposición de ayudar y sacar los proyectos adelante, pero si tu Federación o tú no cumplen los procesos, como institución no podemos proceder”, increpó, lanzándole la bola al atleta y a la Federación Salvadoreña de Fisicoculturismo.

Yuri: cuando escribas, por favor sé puntual en tus reclamos, especificando de dónde podría venir el problema. En INDES estamos en plena disposición de ayudar y sacar los proyectos adelante, pero si tu federacion o tú no cumplen los procesos, como institución no podemos proceder. — Yamil Bukele (@ybukele) October 18, 2019

“Lo he mencionado varias veces: esta administración estará al 100 % al servicio del deporte nacional, y no toleraremos incapacidad, pero es importante que todos cumplan con sus roles. Estos son fondos del Estado, no privados”, añadió.