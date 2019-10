La ofensiva futbolística de los más pequeños

“A veces tenemos problemas y muchas dificultades, pero el show debe continuar”, sostiene como lema de vida Walter Alexander Durán, mejor conocido como Alex o como “Manzanito” en el ámbito artístico, el jugador más pequeño que conforma el primer equipo de fútbol de personas de talla baja en El Salvador, el cual será presentado al público en los próximos días con un partido de exhibición en el parque Cuscatlán.

Con una infancia jodida, al tener que esconderse en el colegio para evitar que sus compañeros le hicieran bromas pesadas, su perseverancia y determinación lo llevaron un día a ser el centro de atención por su talento tanto en el ámbito artístico como en el deporte, espacio en el que ahora emprende un sueño junto a otros 12 compañeros también de talla baja.

Alex empezó a practicar fútbol desde los 7 años en una escuelita de su comunidad, Cuyultitán, en el departamento de La Paz. “Estuve en el equipo como cinco años. Entrenaba e iba a partidos a otros departamentos, pero por seguir en el ámbito artístico me aparté y dejé el equipo”, explica.

Y es que en un ámbito tan discriminatorio, en el que hasta el propio Messi tuvo que someterse a un tratamiento hormonal para crecer 15 centímetros y alcanzar una estatura “adecuada” (1.70 m), Alex tuvo que desistir de su sueño de ser futbolista, encontrando en el arte un espacio para desarrollarse plenamente.

“Mi infancia ha sido dura porque hay personas que te miran y dejan de hacer lo que están haciendo por verte y a veces no lo hacen en son de admirarte, sino de burla. “¡Ay el enano!”, dicen. A mí no me gusta esa frase, es bien discriminativa. A pesar de todo, le eché ganas porque igual en el colegio había situaciones bien difíciles donde me tenía que esconder para evitar las malas bromas”, confiesa el artista de 27 años, quien a puro esfuerzo logró graduarse de bachiller.

Fue así como surgió el personaje de “Manzanito”, muy querido por los niños y niñas, con el cual hace un viaje en el tiempo para pintarle otra cara a su infancia. “Me llamó la atención entrar en otro ámbito. En el payaso convivimos dos personalidades muy diferentes: la personalidad como Alex y la personalidad como Manzanito. A veces tenemos problemas y muchas dificultades, pero el show debe continuar. Nosotros nos aferramos a un maquillaje que nos cambia la vida totalmente”, afirma, profesión en la cual lleva ya ocho años.

“A mí me gusta trabajar con niños porque tú en el escenario te vuelves un niño. Hay ocasiones que se pone complicado porque se pasan con las bromas, te jalan la peluca y te quieren agarrar la nariz, pero no es por molestar, sino porque les llama la atención. Cuando me he presentado en parvularias los niños siempre están encima de mí. Con adultos sí se puede trabajar, pero siento que lo hacen en son de burla, ya no te miran como un personaje, sino como “¡mira el enano!”. Son cosas que te duelen, pero te ayudan a seguir”, sostiene.

EL SHOW DEBE CONTINUAR

Pasados 15 años desde que decidió dejar el fútbol, aunque nunca le ha perdido el gusto declarándose aficionado de Alianza FC, equipo al que ha ido a apoyar en varias ocasiones al estadio, el balón vuelve a los pies de Alex para sacar adelante un proyecto ambicioso y prometedor.

Sus 90 centímetros de estatura no son impedimento para alcanzar todo lo que se propone. Así es como nace el primer equipo de fútbol conformado por jugadores de talla baja, con el cual sueñan con llegar a la Copa América Talla Baja, cuya primera edición se realizó el Argentina el año pasado o, ¿por qué no?, al Mundial de Talla Baja Argentina 2021.

“La idea es conformar el primer equipo de personas talla baja en El Salvador, ya que algunos países como Argentina y Brasil ya tienen equipos, y darle a conocer a nuestro país que nosotros como personas talla baja no tenemos ninguna limitante para poder desempeñar algún trabajo o alguna actividad deportiva”, manifiesta.

Ya llevan dos años con la idea, tocando puestas, pero ninguna institución les ha dado una respuesta favorable, a excepción de la Alcaldía de San Salvador, que próximamente hará la presentación oficial del equipo con la entrega de uniformes.

“Tratamos la manera de poder buscar ayuda, pero a las instituciones a las que hemos acudido rapidito nos dicen ‘ustedes no pueden’”, dice decepcionado. “Aún no tenemos entrenador y una cancha, vamos empezando desde cero. Tener los uniformes es un gran paso”, agrega esperanzado.

Ya sea con su traje y nariz de “clown” o con el uniforme y botas de fútbol ajustadas, Alex demuestra que es un grande en todo lo que hace, poniendo todo su amor y dedicación.

La cancha de fútbol sala del parque Cuscatlán pronto botará estigmas, permitiendo que los asistentes contemplen un espectáculo distinto, que que el fútbol no conoce de edades, género, nacionalidad, religión, color de piel, clase social y mucho menos de estatura. Argentina y España tienen a Messi, pero El Salvador tiene a muchos con un corazón gigante como Alex dispuestos a sacar el país adelante.