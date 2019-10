Jugadores de la Selecta se quejan de no alimentarse bien en gira por el Caribe

Al concluir el partido de aniversario contra el Jocoro, el técnico de Alianza FC, Wilson Gutiérrez, trasladó a prensa las quejas de los jugadores de su equipo durante la gira por el Caribe que tuvieron con la Selecta, al no alimentarse bien, factor que se suma a haber viajado sin médico para sacar los partidos contra Montserrat y Santa Lucía por la Liga B de Naciones.

El entrenador colombiano fue cuestionado durante la conferencia de prensa pospartido sobre cómo regresaron los jugadores que Alianza prestó a la Selecta (Iván Mancía, Marvin Monterroza, Narciso Orellana, Juan Carlos Portillo y Óscar Cerén) y sobre por qué no utilizó a la mayoría en el juego de ayer contra el equipo fogonero, a lo cual Gutiérrez respondió trasladando sus reclamos.

“Hablando un poco con ellos, estaban un poco cansados, me dicen que llegaron anoche (miércoles) a las 11:30 y que la alimentación no fue la mejor, entonces es un grupo que no tiene la recuperación necesaria para llegar a competir de nuevo”, dijo el entrenador.

Por esta razón, de los cinco seleccionados solo Portillo y Orellana fueron convocados para el juego ante Jocoro, aunque el único que vio minutos fue este último, quien ingresó de cambio al 71’.

“Los encontramos cansados por todo el trajín; a parte del partido, el recorrido y la mala recuperación que tuvieron”, continuó el colombiano.

El legionario Darwin Cerén, quien milita en el Houston Dynamo de la Major League Soccer (MLS), también se quejó de la mala alimentación que tuvieron durante el viaje en una historia compartida en su cuenta oficial de Instagram.

“Comer en casa, lo mejor que existe. Ahora sí a comer después de 12 días de no comer bien en nuestra aventura por el Caribe”, publicó.

Esto se suma a que la delegación salvadoreña viajó sin médico a estos encuentros de Liga de Naciones, por lo que al requerir ayuda algún jugador durante el partido éste fue atendido por el fisioterapista René Lemus.

La respuesta de la Fesfut a este caso fue que sus dos médicos se encontraban con la selección femenina en Nicaragua y con la de fútbol playa en Catar.