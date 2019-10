El Tigres busca a hincha que agredió sexualmente a jugadora

El amistoso que disputaron el pasado fin de semana el equipo estadounidense Houston Dash y el Tigres Femenil de México tuvo trascendencia negativa a nivel internacional, debido a que un hincha del cuadro azteca agredió sexualmente a Sofía Huerta, mientras la jugadora se tomaba una selfi con la afición que acudió al Estadio Universitario.

Las universitarias se llevaron el duelo con marcador de 2-1, pero el festejo se vio opacado por la agresión sexual que sufrió la futbolista, luego que el aficionado le tocara un seno mientras se tomaban una foto, acto que fue documentado y denunciado por Fut Femenil, un sitio web mexicano que se dedica a promover el fútbol femenino.

Ayer después del @TigresFemenil 🆚@HoustonDash, vimos a este “aficionado” siendo nefasto al

comportarse de esta manera con una jugadora, aprovechando su disposición a sacarse una foto😠

Miren la mano de este tipo sobre @schuerta😡(y no, no fue “sin querer”)

¡ESO NO SE HACE! pic.twitter.com/nCVW4i9ePq

— Fut Femenil⚽️ (@futfemenilmx) October 6, 2019