El enigma de Gareth Bale

El Real Madrid, que no tuvo partido este fin de semana al aplazarse el clásico en el Camp Nou ante el Barcelona, volvió a trabajar para preparar el partido del miércoles contra el Leganés en una sesión preparatoria en la que el galés Gareth Bale se ejercitó en el interior de las instalaciones de la ciudad deportiva de Valdebebas sin hacer trabajo de campo.

Bale se ha perdido los dos últimos partidos del conjunto blanco por problemas en un gemelo sufridos durante su participación con la selección galesa y sigue alejado del trabajo grupal, al igual que los lesionados de larga duración Nacho Fernández y Marco Asensio, quienes continuaron con sus respectivos procesos de recuperación.

Zidane, según informa el club, contó con los canteranos Diego Altube, Adrián de la Fuente y Mario Gila, y dirigió una nueva sesión con trabajo físico, táctico y partidos en espacios reducidos.

Modric, que lesionó en el mismo partido que Bale, el pasado 13 de octubre en el partido entre Gales y Croacia, ya obtuvo el alta y estará disponible el próximo miércoles para el juego contra el Leganés. Pero Bale, no se sabe.

El Real Madrid no emitió parte médico “porque no hay una dolencia claramente detectable y el futbolista pide privacidad y se niega a que se publique su situación física. El número once madridista está en su derecho de no comunicar su estado y el Real Madrid cumple con esa prerrogativa personal. Pero no juega y los aficionados no saben por qué”, publica diario As.

El Real Madrid volverá a la acción el miércoles ante el Leganés en el estadio Santiago Bernabéu, encuentro importante en su lucha por la parte alta de la clasificación de LaLiga Santander y el sábado volverá a jugar como local ante el Betis

La plantilla de Zidane volverá a ejercitarse mañana en Valdebebas. Será la penúltima sesión antes de recibir al cuadro pepinero.