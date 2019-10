Directivo de Fesfut: “FIFA no va a dar dinero si acá no se hacen auditorías”

El directivo Américo Rodríguez y el secretario Luis Pérez salieron al paso tras las declaraciones brindadas ayer por otros dos miembros del comité ejecutivo de la Federación Salvadoreña de Fútbol (Fesfut), Walter Reyes y Juan Pablo Herrera, en las que denunciaron irregularidades en la toma de decisiones y en el manejo de los fondos, así como falta de actas de los acuerdos federativos y observaciones que le ha hecho el Ministerio de Gobernación al ente rector del balompié nacional.

Con varios libros de actas sobre la mesa y acompañados de la jefa de la Unidad Financiera de la Fesfut, Sandra de Pérez, Américo Rodríguez dijo que hablaba por el resto de directores del comité ejecutivo de la Fesfut, aunque no se presentaron Mauricio Arias (por las lluvias), Ernesto Allwood (por problemas de salud) y tampoco Hugo Carillo ni Emerson Ávalos, al encontrarse con la selección mayor y la sub-23, respectivamente.

Sobre el punto de la ausencia de actas, el secretario Luis Pérez explicó que cada miembro del comité ejecutivo tiene acceso a las mismas y que cada uno lleva sus apuntes, pero firmarlas o no es decisión de cada quien.

“Hasta el día de ahora los siete miembros del comité hemos trabajado por unanimidad. Ustedes pueden tener acceso a las actas también y ahí podrán ver que todos los acuerdos tomados han sido por unanimidad”, manifestó Rodríguez.

“Otro punto al que ellos hacen alusión es el tema financiero. FIFA es una institución seria a nivel mundial, de igual forma correspondemos a Concacaf y a Uncaf y nosotros tenemos que responder a las exigencias. Tenemos los estados y los balances financieros que esta Federación lleva, cada gasto que se realiza y, de igual forma, los ingresos que se tienen están constatados”, añadió el directivo.

SOBRE FONDOS FIFA

Para respaldar este punto, Sandra de Pérez explicó cómo FIFA eroga los fondos con el programa FIFA Forward 2.0, al que la Fesfut está adscrita.

La Federación recibe en el año un millón de dólares gracias a este programa, pero para ello tiene que enviarle un plan estratégico, el cual debe ser aprobado por FIFA para que posteriormente dicho organismo desembolse los primeros $500 mil en enero. Luego debe cumplir 10 lineamientos que exige el programa para poder recibir los otros $500 mil en julio.

Además de este monto, FIFA también destina $200 mil para gastos de viajes de selecciones, hospedaje, alimentación y transporte interno, documentación que aseguran tener siempre en regla para que FIFA pueda continuar erogando fondos.

“Es sorprendente la declaración de los compañeros cuando realmente nosotros tenemos toda la información documentada. FIFA no va a dar dinero si acá no se hacen auditorías y si no se llevan comprobantes”, dijo Rodríguez, quien invitó a Reyes y a Herrera a unirse “por el bien del fútbol”, pues una “intervención de FIFA no es adecuada en estos momentos”.