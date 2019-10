David Díaz, la competencia de Fito Zelaya en el ataque de la Selecta

En la lista de 21 jugadores convocados por Carlos de los Cobos para los juegos de la Liga B de Naciones ante Montserrat y Santa Lucía, a disputarse el próximo 12 y 15 de octubre, respectivamente, únicamente aparecen dos delanteros, Fito Zelaya y David Díaz, en quienes recaerá la responsabilidad del gol tras la renuncia de Nelson Bonilla.

El delantero de Isidro Metapán volvió ser tomado en cuenta por el técnico mexicano debido al buen momento que atraviesa con su equipo, siendo el máximo anotador nacional en el goleo individual de la Primera División liderado por cinco extranjeros.

Sus cinco conversiones le permitirán dar pelea a Fito Zelaya en el ataque de la Selecta, aunque todo indica que será el jugador de Los Ángeles FC quien salga de titular en la doble jornada de la Liga de Naciones a jugarse en el Caribe.

“Ahora vengo con más confianza porque he estado jugando en mi equipo, me han dado la oportunidad y creo que eso es lo que me ha ayudado para poder estar acá y esperamos poderlo hacer aquí también (en selección)”, manifestó en el entreno de hoy.

A Díaz solo le queda aguardar por una lesión o que Zelaya no aguante disputar los 90 minutos por su falta de condición física, debido a que De los Cobos solo juega con un delantero.

“A nosotros los delanteros se nos exige el gol, sabemos que para eso trabajamos, lo estamos haciendo bien y esperamos poder sacar un buen resultado allá”, planteó el jugador metapaneco.