Águila pierde a un jugador importante para lo que resta del torneo

Águila continúa fuera de los puestos de clasificación a la siguiente fase tras acumular dos empates seguidos contra rivales en teoría asequibles (Chalatenango y Jocoro), y el panorama se le pone aún más cuesta arriba al perder para lo que resta del torneo a una de sus piezas claves, el uruguayo Joaquín Verges.

El equipo migueleño dio a conocer ayer el parte médico del jugador, quien estará fuera del rectángulo de juego un mes y medio aproximadamente, debido a una “lesión meniscal grado II, por lo que será sometido a artroscopia”.

La lesión la sufrió en el partido contra Vencedor por la jornada 12 del Apertura 2019 de la Liga Pepsi, disputado el pasado 29 de septiembre.

“Yo tomé riesgos, estaba jugando lesionado, pero la rodilla ya no me aguantó más. Creo que es hora de parar y recuperarme, lastimosamente el año termina para mí porque me pierdo lo que resta del torneo”, reaccionó el charrúa.

Con el empate 2-2 obtenido ayer contra Jocoro, Águila se ubica en el octavo lugar en la tabla general con 21 puntos, pero solo dos lo separan del sexto lugar que lo metería a la siguiente fase.

Sin embargo, el presidente del equipo Alexander Menjívar aseguró después del partido que evaluará la continuidad del técnico Carlos Romero, quien los llevó a conquistar la corona 16 el torneo pasado.

“Hoy teníamos la obligación de ganar por nuestra situación en la tabla y no lo logramos. Lamento que nuestra afición que hace unos meses celebró 3 copas después de 7 años, hoy esté frustrada con esta situación. Vamos a evaluar nuestras opciones y decidir lo mejor para el equipo”, escribió el presidente del equipo negronaranja.