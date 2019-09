México anuncia política de mano dura contra discriminación en los estadios

La Federación Mexicana de Fútbol (FMF) y la Liga Mx anunciaron este viernes la aplicación de una política de mano dura para terminar con los gritos de discriminación que persisten desde hace años en los estadios del país.

Yon de Luisa, presidente de la FMF, recordó que la FIFA le ha aplicado a México 14 sanciones por el grito de “puto” que los hinchas de varias plazas corean a los guardametas del cuadro local y es momento de tomar medidas fuertes para acabar con la práctica.

Luisa y el presidente de la liga, Enrique Bonilla, explicaron en una rueda de prensa que entre las jornadas 11 y 15 del torneo de Apertura se desarrollara una labor educativa. El sonido local de los estadios y las pantallas explicarán qué pasará en caso de seguir los gritos. Después empezarán las sanciones fuertes.

“A la primera el árbitro tendría que suspender; en estas cuatro fechas el sonido y la pantalla darán un aviso de qué haría el arbitro en esa situación; en caso de repetición habrá suspensión del partido entre 5-10 minutos y si hay reincidencia el próximo partido del equipo local se jugará a puerta cerrada”, indicó Bonilla.

De Luisa aceptó que los cambios están relacionados con el cambio del código de disciplina de la FIFA, que pondrá multas de 20.000 francos a los que tengan actitudes discriminatorias por vez primera. En el caso de México, reincidente, podría sufrir hasta la expulsión de un torneo en el caso de la selección.

“Podrían aplicar multas, prohibiciones de jugar en ciertos estadios, deducciones de puntos, pérdidas de partidos, expulsión de un torneo y en el caso de clubes, remisión a una división inferior”, explicó el jerarca de la Federación.

Bonilla dijo confiar en la calidad humana de la afición y lo que inician en una campaña para crear conciencia en los aficionados antes de aplicar las medidas.

En encuentros de la selección las medidas comenzarán a ser aplicadas a partir del próximo 15 de octubre cuando México recibirá en el estadio Azteca a Panamá, por la Liga de las Naciones de la Concacaf.

Yon de Luisa aceptó que México podría incluso quedar excluido de la Copa del Mundo de Catar 2022, pero consideró que es una posibilidad remota.

“Estamos trabajando para que no lleguemos a estado de emergencia, no estamos en un estado de emergencia, pero si no resolvemos el problema, tendremos problemas”, comentó.

Las medidas anunciadas este viernes fueron aprobadas en una reunión de los dueños de equipos de Primera división con la Federación y la liga, en la que los asistentes votaron de manera unánime por iniciar acciones contra las ofensas a homosexuales con el grito de “puto”.

“No es solo cuando le gritan “puto” al portero, cualquier cántico grito o expresión en contra de la diversidad, a favor del racismo o de discriminación será sancionado”, concluyó Bonilla.