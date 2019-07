Tigo Sports se solidariza y se une a la carrera Girls Run 5-K

Con el objetivo de impulsar el deporte nacional y la salud, Tigo Sports se une a la carrera Girls Run 5-k, cuya iniciativa ha sido desarrollada por Three in the City con el objetivo de propiciar la solidaridad entre mujeres y solidarizarse con la causa de Fernanda Escalante, quien está luchando con el síndrome de Traps.

El director de Tigo Sports El Salvador, Alejandro Gámez, afirma que para la campaña es importante crear alianzas como estas porque se suman a la visión que Tigo Sports tiene de apoyar el deporte: “En nuestro canal nos esforzamos por brindar contenidos deportivos únicos, y este evento tiene una característica que, por primera vez vamos a ver correr solo a mujeres de El Salvador, unidas por una misma causa: Deporte y Salud”, detalló.

Esta actividad será un circuito de cinco kilómetros para correr, caminar o trotar. El circuito completo será televisado por Tigo Sports e iniciará en el Centro Comercial Multiplaza, continuando por Avenida Jerusalén y regresando por las Azaleas hasta llegar nuevamente a Calle El Pedregal.

Para Tigo Sports es un honor ser el único canal en transmitir en exclusiva esta carrera: “Estamos muy orgullosos de acompañar cada una de estas iniciativas con programación en vivo y en alta definición, lo cual no sería posible sin las alianzas estratégicas como con Three in the City y el trabajo en conjunto que realizamos con todo el equipo técnico y staffa de comentaristas profesionales, quienes se caracterizan por entregar contenido especializado para nuestra audiencia”, detalló Gámez.

Como parte del compromiso con sus clientes, Tigo Sports les ofrece experiencias únicas de entretenimiento con una parrilla de contenido deportivo relevante en exclusiva para que los salvadoreños puedan apreciar eventos nacionales e internacionales de primer nivel.

Three in the City es una iniciativa fundada por Mónica Casamiquela, María Elisa Parker y Luciana Sandoval para acercar diferentes marcas a sus públicos, a través de diferentes acciones encaminadas a responder a los gustos y preferencias de sus audiencias como BTL, giro de deporte y salud, entre otros.