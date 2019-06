Filtran video de la pelea entre Neymar y la modelo que lo denunció por violación

Un video se ha vuelto viral en redes sociales, ya que los protagonistas son el jugador brasileño Neymar y la modelo Najila Trindade Mendes de Souza, quien lo acusa de haberla violado, en un hotel de París.

De acuerdo con la modelo al momento de tener relaciones sexuales con el astro brasileño, ella le preguntó si llevaba preservativo, él dijo que no, sin embargo comenzó a agredirla físicamente y cometió la violación.

“Comenzamos a acariciarnos, a besarnos, hasta ahí todo bien. Él comenzó a golpearme y dije las primeras veces, ok, todo bien. Después comenzó a lastimarme mucho, pedí para parar porque me dolía. Él me dijo ‘disculpa, linda’. Pregunté si trajo preservativos, dijo que no, y yo dije que no ocurriría nada (…) Él me volteó y cometió el acto, mientras cometía el acto continuó golpeándome en el trasero violentamente. Fue muy rápido”, detalló en una entevista televisiva Najila Trindade.

La modelo asegura que viajó a Francia con todo pagado por el delantero del PSG, tras conocerse a través de una red social. Reveló que llegó a París para tener una “relación sexual” con Neymar, pero relató que el futbolista llegó “alterado”.

En otra entrevista, concedida al canal TV Récord y en la que ratificó sus argumentos, Trindade dijo también que viene sufriendo “amenazas” de “personas poderosas y abogados” y reiteró que en ningún momento pensó en tener un “compromiso amoroso” con Neymar y sí apenas un “encuentro sexual”.

Neymar ha sido notificado por las autoridades para declarar por un segundo supuesto delito, el de haber divulgado un vídeo en su defensa en el que publicó partes de las conversaciones con ella, así como fotos de la modelo, a pesar de no revelar su nombre ni exponer por completo el rostro o las partes íntimas de ella.

La participación de Neymar en la Copa América, que comenzará el 14 de junio en Sao Paulo fue puesta en duda por el vicepresidente de la confederación Brasileña de Fútbol (CBF), Francisco Noveletto, pero la entidad desmintió al directivo y confirmó su presencia.

El padre de Neymar confirmó la autenticidad de la imagen, pero señaló que fue una “trampa” tendida por la modelo al poner un teléfono móvil, aparentemente para cargaren un lugar alto de la pared, pero que en realidad estaba grabando.

“Nadie agrede desde abajo (acostado)”, afirmó el padre del jugador, para quien la foto es una prueba de que Trindade forzó la escena y se puso violenta al intentarlo agredir con una copa de vino, detalla EFE.