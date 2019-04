Alianza no deja dudas y condena a Firpo

Alianza hizo su trabajo para asegurar de una vez el liderato del Clausura 2019 de la Liga Pepsi. En la penúltima fecha de la fase regular, los albos se trajeron de Usulután una victoria por cuatro a uno sobre Luis Ángel Firpo, que con el resultado jugará la próxima temporada en la Liga de Ascenso.

Luego de la balsámica victoria de Firpo en Chalatenango, la cual no dejó de levantar sospechas, mucho se especuló que Alianza no saldría a ganar y dejaría que Firpo siguiera luchando por su permanencia en Primera División, pero su contundente victoria no dejó lugar a dudas.

El primer gol de los paquidermos llegó al minuto 25 de juego, cuando el uruguayo Cristian Olivera centró por bajo desde la banda izquierda, para que Oscar Cerén la prendiera de primera intención y bañara al portero Mario González.

Solo dos minutos más tarde, el mismo Cerén encontró de vuelta un pase que había dado luego de un control individual a orillas del área. La pelota le quedó a placer para volver a batir las redes pamperas y decretar el 2-0 con el que concluyó el primer tiempo.

En el segundo tiempo, Alianza y Firpo no dejaron de empujar para tratar de llevar agua para sus molinos. A 45 minutos de otro descenso, los toros se mostraban aguerridos ante el dominio aliancista y Mario González se encargó de atajar varias ocasiones de gol.

Al minuto 61 cayó el tercer gol por obra de Bladimir Díaz, quien con un toque de cabeza, haciendo botar el balón al césped, encontró el tanto. Catorce minutos más tarde, Firpo sorprendió mal parada a la defensa aliancista con un cobro sorpresivo de tiro libre que le quedó a Juan Vélez para marcar el 1-3, que provocó el júbilo entre los aficionados usulutecos, quienes no dejaron de alentar, pese al panorama sombrío de otro descenso.

Firpo seguía presionando y estuvo a punto de marcar el 2-3 en las postrimerías del partido, pero fue Alianza quien amplió la diferencia sobre tiempo de descuento, con un cobro de tiro libre obra de Herbert Sosa.

La victoria dejó a Alianza con 46 puntos en el primer lugar, asegurando la ventaja de local en la lucha por el título. De la misma forma lograron 95 puntos en la tabla acumulada de los dos torneos, lo que le permite cerrar por tercer año seguido como líderes en dicha clasificación.

Mientras que Firpo no pudo continuar en su lucha por terminar el descenso y vio cómo su trágica historia a lo largo de la temporada, marcado por las constantes deudas salariales con su plantel, llegó a su previsible final.

Junto a Alianza, Águila, Isidro Metapán, Chalatenango, Municipal Limeño, Santa Tecla y FAS se aseguraron lugar en los cuartos de final y quedará a ver el equipo será el octavo clasificado a esta fase de eliminación directa, quien deberá afrontar la prueba de jugar contra el equipo capitalino.