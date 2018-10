VIDEO | Famoso luchador de la WWE se retira por grave enfermedad

El famoso luchador de la WWE de Estados Unidos, Roman Reigns, ha conmocionada a todos sus fans al dar un importante anuncio. La superestrella de lucha libre profesional, de 33 años, dio un discurso muy emotivo y triste. Allí anunció que está enfermo y que debe retirarse.

“Siento que debo una disculpa a todo el mundo. Durante meses, puede que durante todo un año, aparecí aquí como Roman Reigns y dije que volvería cada semana, que sería un campeón luchador y que iba a ser consistente como un caballo de batalla”, expresó Ringns.

“Pero todo eso es una mentira”, continuó el luchador. “Mi verdadero nombre es Joe, llevo viviendo con leucemia 11 años y ahora, desafortunadamente, ha regresado”.

La gente al escucharlo no salía de su asombro, más aún cuando Reigns anunció que se retiraba temporalmente para tratar su enfermedad.

“Debido al regreso de la leucemia, no puedo desempeñar mi papel, no puedo ser ese campeón luchador y tengo que renunciar a mi título de Campeón Universal”. Reigns, cuyo verdadero nombre es Joe Anoa’i, fue diagnosticado de leucemia en 2008 y desde entonces luchó contra la enfermedad. Sin embargo, no quiere abandonar su profesión: “Este no es un discurso de jubilación”, continuó el famoso luchador.

La liga WWE (siglas de World Wrestling Entertainment) no dio detalles sobre el tipo de leucemia de padece Reigns.

Fuente: Periódico Clarín

Acá puede ver el video: