“El Tigana” Castillo, el vendedor de ceviches del Estadio Cuscatlán

“Le doy, le dan o ¿ya le dieron?” pregona Alex “El Tigana” Castillo, un vendedor de ceviche que siempre llega al Estadio Cuscatlán a ofrecer sus productos cada vez que hay partidos. Como buen comerciante y aliancista no se podía perder la final del Torneo Clausura 2018 que disputará Alianza F.C. y Santa Tecla F.C. la tarde de este domingo. Esta es la séptima final de la Liga Mayor de Fútbol a la que se hace presente para vender platos de ceviches.

Castillo tiene 48 años de edad y vive en la Colonia La Cima, desde ahí bajó al Coloso de Monserrat a las 7:30 a.m de este domingo con dos hieleras en mano. Sus primeros clientes son los aficionados albos que vienen del interior del país y que acampan en las afueras del recinto deportivo para poder comprar las entradas una vez se abran las taquillas a las 8:00 a.m. Algunos de ellos arribaron la noche del sábado y han pasado bebiendo alcohol durante la madrugada, por lo que al verlo a él con los cócteles se les alegra el corazón y el estómago.

No es el único comerciante en el lugar. Es uno entre centenares que tienen ventas de carne asada, cervezas, soda, pupusas, pollo rostizado, panes con gallina, camisas y gorras deportivas, etc. Pero a él lo diferencia la socialización que tiene con el cliente, a quien le habla con mucha confianza y empatía aunque nunca lo haya visto en su vida, eso es lo que considera que ha sido la clave de su negocio.

“Lo que yo hago es hacerme amigo de mis clientes, ese es el don que me ha regalado. Le hablo desde el más hecho mierda hasta al más adinerado. La humildad en un negocio y Dios bendecirá”, dice Castillo, conocido como “El Tigana” pues unos amigos le pusieron el apodo debido a que se parecía físicamente a un jugador aliancista de los años noventas y que también tenía el mismo apodo: Milton “El Tigana” Meléndez, quien es actualmente dirigente deportivo del club capitalino.

El vendedor de ceviche dice que es aliancista desde que tiene uso de razón. Nació en la ciudad de San Salvador y fue ahí donde aprendió el arte de preparar ceviches. Cuando él tenía siete años de edad, su mamá lo obligaba a picar tomate todos los domingos.

“En mi interior me preguntaba ¿por qué me manda a hacer eso y no a mi hermano mayor? Aunque nunca le protesté a mi mamá. Más adelante entendí que eso me ayudó para defenderme en la vida” comenta Castillo mientras despacha cinco platos de ceviche mixto (pescado y camarón).

Cerca de las 10:30 a.m. saca otras hieleras con ceviche y los que le consumen son aliancistas que han comprado cervezas en un supermercado cercano al Estadio, pues dicen que prefieren no adquirirlas en el lugar pues el precio es más alto. “Compre esta cervecita en un depósito y me salió a 52 centavos, aquí está más cara”, dice Roberto Miranda de Ayutuxtepeque, quien ha llegado con sus dos hijas, esperanzado que los paquidermos del Alianza derroten a Santa Tecla tres por uno.

Castillo está ansioso. Quiere terminar la venta antes que empiece el partido, porque no se lo va a perder, ha estado estresado y un poco mal de salud, así que esto será su válvula de escape a los problemas que ha estado teniendo. Se va a ubicar con la “Tropa Norte”, un grupo de 40 aficionados albos que hace cuatro años empezaron a reunirse en sol preferente norte para apoyar al equipo. Las pasadas tres finales entre elefantes y pericos no se las ha perdido.

Sufrió las dos veces seguidas que los blancos perdieron ante los verdiazules y celebró cuando su club se proclamó campeón en el Apertura 2017, espera que este día gane el titulo de bicampeón nacional, eso lo haría celebrar el doble el próximo miércoles que apertura un kiosco en un centro comercial ubicado en los alrededores del Estadio Cuscatlán.

Este día tiene a dos mujeres que trabajan para él ayudándole a vender Las más de 100 libras de ceviche que ha preparado. Ellas cargan dos hieleras con el logo de su negocio, así los clientes que él tiene, no tienen que esperar a verlo pasar, sino que le compran a las empleadas.

“Acaba de pasar una tipa vendiendo ceviche, pero no era de las tuyas, entonces no le compre. Pásate uno sin chile”, le dice un hombre mientras Castillo prepara un plato de ceviche. Su primera final como vendedor fue en el Apertura 2015, el campeonato que Alianza se agenció al derrotar a FAS uno por cero, no se le v a olvidar porque el equipo de su vida consiguió llevarse el trofeo número 11 de la Primera División.

El coloso de Monserrat se está llenando y queda poca gente en las afueras de él. Castillo ya casi acaba con su venta y se prepara para ir a dejar las hieleras a su casa y disfrutar el encuentro deportivo.

Todavía hay personas comprando camisas y otras, incluso, pidiendo dinero para reunir el precio de una entrada general. Castillo recuerda que para el otro torneo el “Cusca” será la sede de tres equipos: Alianza, Firpo y Marte, una buena noticia para él, ya que todo apunta que todas las semanas habrán juegos en el estadio que hoy es una concentración multitudinaria de uniformes blancos.