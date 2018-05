Alianza vs Santa Tecla: La final que se está haciendo costumbre

Para pocos es sorpresa que la final del Torneo Clausura 2018 sea entre Santa Tecla F.C. Y Alianza F.C., pues han sido los equipos que mejor desempeño han mostrado en los últimos dos años y la de este domingo será la cuarta final consecutiva que disputen por los máximos honores de la Liga Mayor de Fútbol.

En la final anterior, Alianza se agenció el título de monarca del fútbol nacional al vencer cuatro por uno a los tecleños. Con ese resultado, la serie en finales está dos a uno en beneficio de los tecleños

Alianza empezó la defensa de su título en el actual Clausura 2018 derrotando dos por uno a Municipal Limeño. El primer tanto fue anotado por Alex “El Cacho” Larín y el segundo fue hecho por Rodolfo “Fito” Zelaya.

Al igual que los blancos, los verdiazules también triunfaron desde el arranque, derrotando a Sonsonate cuatro por uno, gracias a un doblete del delantero brasileño Ricardinho y los tantos de Gerson Mayén y el juvenil Kevin Reyes.

En la segunda y tercera fecha, los subcampeones siguieron aumentando su diferencia de goles, con un empate a cero obtenido en el Juan Francisco Barraza y una victoria en casa de cuatro a cero ante los coyotes del Audaz. Mientras que los albos derrotaron a Metapán y Sonsonate con marcadores de uno por cero y dos por cero, respectivamente.

En el partido contra Sonsonate, el conjunto capitalino llegó a los 30 partidos consecutivos sin perder en la Primera División. Los aficionados lo celebraron por partida doble, pues también se mantenían como líderes del Clausura.

Los pericos tuvieron un bache de dos jornadas al caer de visita en las fechas seis y siete ante Chalatenango y Firpo. Fueron las primeras dos de tres derrotas que acumularon en el actual torneo.

Los dos finalistas se vieron las caras en la fecha nueve que fue aplazada hasta después de concluida la primera vuelta, debido a que Santa Tecla afrontó sus compromisos de la Concachampions ante el Seattle Sounders estadounidense. En el primer emparejamiento del torneo regular entre ambos finalistas, los pericos cayeron dos por uno y desde ese punto, no volvieron a probar el sabor de la derrota.

Dicho enfrentamiento es recordado por el gesto de Rodolfo Zelaya luego de celebrar el penal que le dio la victoria, ya que recibió una tarjeta roja por parte del réferi Jaime Herrera por una supuesta falta cometida contra el arquero Joel Almeida. Aunque tenía un jugador menos, los pupilos de Jorge “El Zarco” Rodríguez supieron mantenerse arriba.

Otro dato del partido, es que Alianza igualó al F.C. Barcelona al sumar 39 partidos invictos al hilo, hazaña que había logrado el equipo catalán en su torneo doméstico.

Días después, el ariete Luis Hinestroza fue apartado de las filas blancas por “falta de compromiso”, según un vocero del equipo. Esto no supuso un bajón, sino lo contrario, ya que en la jornada 13 los elefantes triunfaron en casa dos por cero contra un Metapán que estaba en el fondo de la tabla.

“No siempre se gana, hay que dejar que otros ganen”, fueron las frases de algunos hinchas aliancistas en redes sociales, el día que su club perdió ante Audaz. Fue en la jornada 16 que el campeón arribó al estadio vicentino con muchas bajas por lesiones y acumulación de tarjetas. El resultado fue dos a uno y el récord de partidos invictos al hilo se quedó en 42.

Santa Tecla por su parte mantenía una disputa con FAS y Águila por el segundo puesto. En la fecha 17 derrotó a los alacranes del AD Chalatenango por la mínima, lo que contrastó con la derrota que Alianza cosechó en el coloso de Monserrat por dos a uno ante los tigrillos del FAS, lo que además significó su segunda derrota al hilo y la primera en casa desde hacía casi un año.

En el episodio 19 del Clausura, las escuadras finalistas volvieron a chocar. Esta vez el gane fue para los dirigidos por el uruguayo Rubén Da Silva con anotación de Kevin Reyes al minuto 58. El cuadro albo sufrió su tercera y última derrota.

La recta final del torneo regular pareció ser la escena de una película de carreras en la que dos competidores están dramáticamente peleando por llegar a la meta en primer lugar. Alianza podía perder el liderato si caía contra Dragón y si Santa Tecla derrotaba a Limeño. No obstante, los resultados de las fechas 21 y 22 favorecieron al “Zarco” Rodríguez y sus 22 muchachos acabaron en la primera casilla.

En la etapa de cuartos de final, los cocoteros de Sonsonate conservaron su derecho a estar en la Primera División a expensas del Dragón y pasaron a ser el rival de los paquidermos, los cuales pasaron a la etapa de semifinal con un marcador acumulado de cinco a cero. Santa Tecla empató uno a uno con los cucheros del Limeño y clasificó a la siguiente fase por gol de visita.

Quedaban cuatro equipos y la cantidad de personas que dudaban que la final Alianza versus Santa Tecla se repetiría, decreció. A los pericos les tocó enfrentarse a Audaz y el rival de los elefantes fueron los aguiluchos de San Miguel. Los primeros accedieron a la final tras un sacar un seis a uno global; los segundos obtuvieron un cinco a dos total.

La afición blanca cuenta con un plantel muy solvente, empezando por una buena defensa compuesta por Iván Mancía, Jonathan Jiménez, Alexander Larín, Rubén “El Polaco” Marroquín y Darío Ferreira. La media cancha es dirigida por Óscar Cerén, autor de siete anotaciones y múltiples asistencias en este campeonato.

La delantera y portería blanca no se quedan en segundo plano. “Fito” Zelaya aún no ha sido descartado pese al accidente de tránsito que vivió el pasado domingo, aunque de no ser tomado en cuenta, el paraguayo Gustavo Guerreño haría buena dupla con el nacional David Díaz. Víctor García, quién fue reconocido esta semana como el jugador más disciplinado del torneo; es además uno de los menos vencidos del Clausura.

Santa Tecla aún tiene las dudas si Bryan Tamacas y Juan Barahona estarán en el once inicial debido a las lesiones. Han entrenado pero aún resienten malestar físico. El dorsal seis de no terminó la sesión de entrenamiento el pasado jueves.

El arco está encomendado a Joel “El Pituca” Almeida, otro arquero destacado por haber recibido solo 14 goles en todo el Clausura 2018.

De los 10 máximos anotadores de la temporada, dos son blancos y dos verdiazules. Zelaya y Guerreño tienen 13 y ocho dianas respectivamente, mientras que Ricardinho y Wilma Torres suman 19 entre los dos.

El público podrá acceder al Estadio Cuscatlán el próximo 20 de mayo a las 10:00 a.m. y los precios de las localidades son: general y sol preferente $8 para Alianza; sombra sur $8 para Santa Tecla; sol preferente norte $12 para Alianza; sombra norte $20 para el conjunto capitalino; tribuna norte $30 para Alianza; tribuna sur $30 y platea $35 para ambos equipos. Los niños con estatura máxima de 1.35 pagarán $5 en todas las localidades.