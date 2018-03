Cocoteros y pericos se medirán este sábado en el Ana Mercedes Campos

El próximo sábado el Estadio Ana Mercedes Campos será el escenario del encuentro entre Sonsonate F.C. y Santa Tecla F.C. en el marco de la fecha 12 del Torneo Clausura 2018.

Tanto los pericos como los cocoteros sacaron una victoria en la última jornada disputada el pasado miércoles.

Sonsonate derrotó en casa uno a cero al Chalatenango con una anotación del delantero jamaicano, McKauly Tulloch. Mientras que los tecleños visitaron a Metapán, equipo al que vencieron tres a cero. Los goles fueron hechos por Harold Alas, Marlon Cornejo y Ricardinho Paraiba.

Juan Ramón Sánchez, director técnico de los occidentales, tras el juego ante Chalatenango, manifestó que este fin de semana valoraría repetir el mismo once titular que presentó en dicho partido: Henry Hernández en la portería; Torres, Carrillo, Copete y Tejada en la zaga; Orellana, Chavarría, Ibsen Castro junto a Fagúndez en el medio campo; Tulloch y Rivera en el ataque.

No obstante, Tulloch y Carrillo no estarán en este partido pues están suspendidos.

“Sonsonate tiene que salir de ese estado en el que se encuentra, no me refiero al puntaje, sino a la situación donde el jugador por algún motivo ha perdido esa confianza”, declaró Sánchez, quien agregó que el enfrentamiento contra Santa Tecla le permitirá saber si el equipo está mejorando y confirmar que el uno a cero que sacaron ante Chalatenango no fue casualidad.

Los sonsonatecos desean sacarle ventaja a la localía para sumar tres puntos a los 15 que obtuvieron en la primera vuelta del Clausura. Están en la sexta casilla del campeonato.

Por su parte, Santa Tecla llega más relajado al partido. Con 20 puntos ocupa el segundo puesto en el torneo. Solo ha perdido dos choques de los 10 juegos disputados.

En la primera vuelta, los pericos ganaron cuatro a uno a los cocoteros.