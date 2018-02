Real Madrid derrota 4-0 al Alavés

Un doblete de Cristiano Ronaldo más los goles de Gareth Bale y Karim Benzema, éste de penalti y tras repartir dos asistencias, dio el triunfo al Real Madrid ante el Alavés (4-0) en el reencuentro en el equipo titular de la BBC.

La buena racha del Alavés tocó a su fin en el estadio Santiago Bernabéu, donde no encontró premio a su buena primera parte, en la que se topó con una gran parada de Keylor Navas a disparo de Pedraza antes de ser castigado a un minuto del descanso por el primer tanto de Cristiano Ronaldo tras asistencia de tacón de Benzema.

El encuentro quedó sentenciado en el primer minuto de la reanudación, cuando Benzema dio el pase de gol a Bale, que jugó en su sitio natural en banda izquierda, y definió en carrera de zurda. El tercer tanto lo firmó de nuevo Cristiano, para llegar a 14 en Liga, a los 61 minutos.

El portugués dejó el penalti final a Benzema para que el francés cerrase marcando su buen partido y la goleada blanca en su primer penalti chutado en la Liga.

Zinedine Zidane, técnico del Real Madrid, aseguró que la BBC nunca se apagó y siempre ha estado, y tras marcar entre Bale, Benzema y Cristiano Ronaldo los cuatro goles al Alavés, deseó que siempre esté “al cien por cien”, incidiendo de nuevo en temas físicos para explicar la situación de Gareth.

“Siempre ha estado la BBC, la única cosa que queremos es que se sientan al cien por cien. Hoy han hecho muy buen partido y también Lucas Vázqez porque los cuatro de arriba jugaron muy bien. Me alegro por la prestación de los cuatro”, señaló.

Preguntado por Gareth Bale, Zidane admitió que el galés hizo un buen partido pero dejó más piropos hacia Benzema. “Bale ha hecho un gran partido, ha jugado los noventa minutos y lo ha hecho muy bien en una posición en la que no jugaba últimamente en 4-4-2, en la izquierda donde Alexis no subía mucho porque lo sabíamos al ser un central. Con el balón tenía que moverse y no quedarse solo en la izquierda. Lo ha hecho bien como todos”.

“Karim juega con mucha presión y se ve, pero está acostumbrado. Necesita estar metido en el partido, asociarse con los demás como ha hecho muy bien hoy. Me alegro por el detalle de Cristiano, me resulta positivo. Presión siempre la va a tener porque es el 9 del Real Madrid y siempre le vamos a pedir más”, añadió.

El técnico madridista destacó el buen juego desplegado por sus jugadores, feliz por dejar la portería a cero después de ocho partidos sin lograrlo y tras haber recuperado la pegada. En 18 jornadas había marcado 32 tantos y firma 30 en sus siete últimos partidos ligueros.

Y no dejó de ser crítico en el triunfo. “Estoy contento por marcar cuatro goles y dejar la portería a cero y por lo que hicimos. Hay que seguir de esta manera. Trabajamos para dejar la portería a cero, en la primera parte hemos tenido dificultades a balón parado y en contras hemos arriesgado un poco. Lo controlamos mejor en la segunda parte pero debemos mejorar eso, en fase defensiva porque los rivales viven de nuestros errores. Tener la portería a cero es el objetivo y meter cuatro para llegar a 30 en siete partidos se ve que hemos tenido cambio. Hay que seguir de esta manera”.

La clave para Zidane también radica en el aspecto anímico y eso cambió desde el encuentro ante el París Saint-Germain de Liga de Campeones. “Después de ese partido lo estamos haciendo mucho mejor. A lo mejor faltaba un partido así. Ahora queremos seguir con esta buena racha, pensando que las cosas las tenemos que pelear y dar siempre el cien por cien”.