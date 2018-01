Fútbol salvadoreño pierde a su mejor esperanza

La Federación Salvadoreña de Fútbol (Fesfut) envió la semana pasada a Eduardo Lara, director técnico de la Selección Nacional, un correo electrónico en el que se le notificaba que era destituido de su cargo.

El motivo del despido se debe a que, según la Fesfut, no tienen fondos para cancelarle el sueldo.

El ex seleccionador nacional se fue de vacaciones a Colombia sin haber recibido el salario correspondiente al mes de diciembre, que hasta la fecha no ha sido cancelado; a esta deuda que la Fesfut tiene con el ex entrenador se suman los 22 días de enero que este tampoco ha recibido.

Lara regresó el pasado domingo a El Salvador proveniente del país sudamericano.

La noticia del despido fue divulgada este lunes cuando el Lara se presentó en las instalaciones de la Fesfut, donde se le notificó por escrito el despido.

Desde el 12 de diciembre del año 2016, Lara estaba en el cargo de entrenador de El Salvador luego que Ramón “El Primitivo” Maradiaga fuera destituido del cargo por la pésima actuación de la Selecta en la etapa de clasificación al Mundial de Rusia 2018.

Cuatro victorias, cuatro empates y cinco derrotas consiguió Lara con los el seleccionado salvadoreño.

La Selección Nacional vuelve a quedarse sin entrenador. Desde el año 2006 ha cambiado de director técnico en 9 ocasiones. De los últimos entrenadores, el que más tiempo estuvo fue el mexicano Carlos de Los Cobos que estuvo al frente de la azul del 2006 al 2009.

Seleccionados respaldan a Lara

“Porque será que siempre que algo va por buen camino lo terminan arruinando ? Será que estamos destinados a siempre poner excusas?? No hay dinero, es europeo que si habla bonito que si habla feo ESTOY ARTO que manejen esto como un cabaret. Es fácil si no pueden LÁRGUENSE”, escribió el delantero Nelson Bonilla en su cuenta de Twitter al referirse al despido de Eduardo Lara.

Al igual que Bonilla, Alex Larín, José Ángel “Puma” Peña y Efraín Burgos Jr. se pronunciaron al respecto del tema e incluso pidieron la renuncia de los directivos de la Fesfut.

“Nos dio una identidad. Motivación personal, unión de grupo e hizo creer a la afición en su proyecto. Vaya tranquilo Profe, es demasiado grande para nuestro fútbol. Que lastima”, manifestó Burgos en redes sociales.

“Hugo Carrillo y Jorge rajo Porfavor tiren la toalla, no saben ni organizar su vida como van a organizar La Fesfut , Cositas” expresó el “Puma” Peña.

Selección pierde su mejor esperanza

Futbolistas de diversos equipos nacionales y legionarios reaccionaron de inmediato a este despido. “La Selección Nacional y el fútbol salvadoreño ha perdido una de sus mejores esperanzas. No se entiende la lógica de la Fesfut, sobre durante una campaña electoral en la cual ya se dice que ese dinero (el pago del entrenador) podría ser usado para fines políticos electorales”, dijo un seleccionado nacional.

A este criterio, otro futbolista añadió: “Sin jugar, solo por el hecho de que el profe (Lara) la FIFA nos tomó en cuenta en la recientemente y El Salvador subió diez posiciones”.

El jueves pasado, la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) hizo subir a la Selección Nacional 10 posiciones en el ranking de selecciones.