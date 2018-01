Efraín Burgos Jr. es oficialmente de FAS

Efraín Burgos, mediocampista salvadoreño de 29 años de edad, fue presentado la mañana de este jueves como nuevo jugador de C.D. FAS para el Torneo Clausura 2018.

El futbolista llega al club santaneco proveniente del Reno 1868, equipo estadounidense de fútbol. En el 2014 debutó como seleccionado nacional.

El número de camiseta que Burgos Jr. usará en el cuadro santaneco será el 20.

El volante es hijo del ex futbolista Efraín Burgos, quién militó en FAS, Isidro Metapán y Atlético Marte en los años ochentas y principio de los noventas.

“Siempre me he mantenido informado de lo que pasa en el fútbol nacional. Como muchos saben yo nací acá en Santa Ana y siempre he seguido a FAS desde lejos, pero siempre he sido un hincha.” Expresó Burgos Jr. en la conferencia de prensa en la que el equipo tigrillo lo presentó.

FAS compartió en su cuenta de Twitter una imagen en la que aparece Burgos Jr. cuando era un niño junto a la estrella salvadoreña del fútbol, Jorge “Mágico” Gónzalez.