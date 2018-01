Alianza derrota al Águila y se mantiene como líder del Clausura

Alianza llegó a San Miguel la tarde de este domingo para enfrentarse a Águila en el juego correspondiente a la cuarta fecha del Torneo Clausura 2018.

En un principio el partido pareció ser dominado por el cuadro local que propuso un primer tiempo muy ofensivo. Al minuto 11 el delantero aguilucho, Javier Lezcano disparó en el área un balón que fue rechazado por la defensa contraria.

Marvin Ramos, volante de Águila, recibió un pase de Miguel Lemus sobre el minuto 17 y mandó la pelota a meta, pero el defensa blanco Jonathan Jiménez se barrió a tiempo y evitó el gol.

Un esférico fue disparado al minuto 38 un por el defensa de Alianza, Alexander “El Cacho” Larín, quien estaba al borde del área aguilucha, pero se fue desviado y con ello la barra visitante se quedó con la celebración en la boca. Sin embargo, 60 segundos después, Rodolfo “Fito” Zelaya se quitó la marca de un defensa emplumado y con la pierna derecha metió un balón en la esquina inferior izquierda de la portería. Los aficionados albos festejaron con euforia el primer gol.

Al comienzo de la segunda parte, el técnico del conjunto oriental le apostó a un juego de más ataque y menos defensa. Lezcano persistió con llegadas a la meta capitalina.

Sobre el minuto 59, el atacante de Alianza Gustavo Guerreño recibió un balón de “Fito” Zelaya, con la cabeza acomodó la pelota en el área y anotó el segundo gol.

Faltando 25 minutos para el final, el partido fue interrumpido debido a que aficionados del equipo migueleño lanzaron objetos al engramillado.

El juego fue reanudado y Águila no se cansó de buscar el descuento. Lezcano intentó anotar al 73, no obstante arribó tarde al área chica aliancista y no tocó una pelota que cruzó enfrente de la portería. Cinco minutos más tarde El poste le negó el gol al volante anaranjado Víctor García y los de casa seguían sin encontrar el gol.

El árbitro añadió ocho minutos de tiempo al partido en los que Águila trató de descontar, pero lo único que encontró fue una expulsión de su defensor Ronald Rodríguez.

Dos a cero fue el marcador final en favor de Alianza que de visita se quedó con los tres puntos en disputa.

El equipo paquidermo es el líder con cuatro victorias, las cuales lo hacen a llegar a 31 partidos invictos. En el próximo encuentro se medirá en el Estadio Cuscatlán con Audaz y Águila visitará a Municipal Limeño.