“Mágico” deja a decisión del pueblo habitar casa donada por Alba

El emblemático exjugador, Jorge “Mágico” González recibió este jueves una casa amueblada de parte de la fundación Alba. A pesar de estar agradecido, el “Mágico” pidió al pueblo salvadoreño que se pronunciara para saber si tiene que aceptar o no la vivienda, que se ubica en una zona residencial privada.

Una vez más, uno de los futbolistas más grandes que ha tenido El Salvador, reiteró su humildad al expresar que las llaves de la casa que le fue obsequiada, desearía entregárselas a alguien que sea responsable y la necesite.

“A mí me gusta el pueblo, con este sentimiento pongo a las órdenes esta casita linda que me han dado. No sé quién me pueda dar una linda idea para saber si me quedo con ella…”, expresó el exjugador.

Ante el obsequio recibido de parte de la fundación, ligada a la empresa de capital mixto, Alba Petróleos de El Salvador, Jorge González fue enfático al decir que no tiene inclinación por ningún partido político.

“El querer hacer un desarrollo y cuando se hacen un poco de prevención, no por FMLN, no por PDC, no por ningún partido político. Soy apolítico, yo estoy con el pueblo”, añadió el Mágico.

El máximo referente internacional del balompié salvadoreño, recordó que él se frustró cuando sus referentes salvadoreños no se les cumplían sus promesas. Por ello dijo que: ahora se cumple lo que no le dieron a “Mon” Martínez (Juan Ramón Martínez).

Por otra parte, el exastro del Cádiz C.F, explicó que decidió apoyar el proyecto de Copa Alba, ya que “me gustó la idea, la proyección que se veía venir que involucró a jóvenes. El querer hacer un desarrollo y cuando se hacen un poco de prevención, me parece que se debe aopyar”, conluyó González.

Jorge “Mágico” González ha recibido numerosos galardones por su trayectoria como futbolista, entre ellos el recibido el pasado noviembre, cuando entró al Salón de la Fama, en Pachuca, Hidalgo, México.