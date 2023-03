Las últimas imágenes de José quien desapareció hace una semana en Antiguo Cuscatlán

José Vladimir Divas Hernández, de 26 años de edad, salió de su casa el pasado miércoles 15 de marzo, incluso antes que los primeros rayos del sol. Iba con destino a su trabajo en Bulevar Los Próceres.

El joven vivía en residencial Quetzalcóatl en el municipio de Antiguo Cuscatlán, en La Libertad, y salió de su hogar a eso de las 5:00 de la mañana. De acuerdo al último registro que se tiene de él, José fue captado por unas cámaras de seguridad a eso de las 5:12 de la mañana en Cumbres de Cuscatlán.

Sin embargo, ese 15 de marzo algo pasó en el usual trayecto que José tomaba para ir a su oficina. El joven nunca llegó a su destino y nadie ha podido dar información sobre su localización.

Los padres de José, Dalia Margarita y Vladimir, se encuentran preocupados por su hijo y en las últimas horas subieron a sus cuentas personales de Facebook un video en donde piden ayuda a las autoridades correspondientes y a la población para encontrar a José.

Según indicaron los padres del joven, la denuncia de desaparición ya fue impuesta ante la Fiscalía General de la República (FGR).

José estudió en el Colegio Champagnat y en el Colegio Santa Cecilia de Santa Tecla. Es amante del basquetbol y de los videojuegos.

“Hay personas que se encuentran diciendo que lo han visto en un departamento o en otro departamento de nuestro país y no es así; otros dicen que mi hijo se ha ido a Estados Unidos y tampoco es así. Quiero aclarar que mi hijo no está en ningún hospital del país, mi hijo no está fuera de las fronteras de El Salvador, mi hijo no está preso, mi hijo está desaparecido y desde entonces no sabemos nada”, aclaró Dalia Margarita, madre del joven, en el video de Facebook.

Ante cualquier información, los padres de José piden que se pongan en contacto con la Policía Nacional Civil (PNC) o pueden escribir al email vladivas@hotmail.com.

Video: Tomado del Facebook de Dalia Magarita Divas H

