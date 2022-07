El Salvador ante la posibilidad de una nueva pandemia por la Viruela del Mono

La viruela símica es una zoonosis vírica, es decir, es una enfermedad que se transmitió de animal a persona y luego se replicó de persona a persona. Dicho padecimiento es parte de la familia Poxviridae.

También conocida como “viruela del mono”, es una enfermedad que se transmite al ser humano por contacto estrecho con una persona infectada, animal portador del virus o con material contaminado.

Su tiempo de incubación es de cinco a 21 días.

Los reportes indicaban que la viruela símica se presentaba principalmente en zonas de selva tropical de África central y occidental y, esporádicamente, se exportaba a otras regiones; sin embargo, la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró el pasado sábado 23 de julio de 2022 emergencia internacional por el actual brote de la enfermedad, esto ante un escenario en donde 75 países se han visto afectados por la viruela símica.

Los datos proporcionados por la OMS reflejan que en el mundo se han registrado casos de viruela del mono desde 1970. En un primer momento la enfermedad se presentó en 11 países africanos: Benin, Camerún, República Centroafricana, República Democrática del Congo, Gabón, Côte d’Ivoire, Liberia, Nigeria, República del Congo, Sierra Leona y Sudán del Sur.

El primer caso fuera de África se conoció en el 2003 y se produjo en Estados Unidos. El brote sucedió por el contacto directo que tuvo un grupo de personas con unos perros de las praderas infectados.

Las mascotas habían estado alojadas con ratas de Gambia y lirones enanos africanos, los cuales eran importados de Ghana.

El brote causó en el país norte más de 70 casos de viruela del mono.

Además, se conoció que personas que viajaron de Nigeria a Israel en septiembre de 2018 se habían infectado, así como turistas que se desplazaron al Reino Unido en septiembre del mismo año, otros más que viajaron a dicho país en diciembre de 2019, en mayo de 2021 y mayo 2022.

Asimismo, hubo viajeros que visitaron Singapur en mayo de 2019 que se enfermaron del virus y otros que llegaron a EEUU en junio y noviembre de 2021.

Desde el 1 de enero al 7 de julio de 2022, la OMS ha registrado 7,892 casos confirmados, incluidas tres muertes. Los 3 casos fatales se registraron en Nigeria (1) y la República de África Central (2).

Hasta el 7 de julio de 2022, 82% de los casos confirmados fueron registrados en la Región de Europa, es decir 6,496 casos en 34 países; 15% en la Región de las Américas, lo que corresponde a 1,184 casos en 14 países de dicha región, 2% en la Región de África, que equivale a 173 casos en 8 países, un 1% corresponde a los 24 casos presentados en 4 países en la Región del Pacífico Occidental y el 1% restante a los 15 casos en 3 países de la Región del Mediterráneo Oriental.

Durante los primeros siete días del mes de julio de 2022, las autoridades observaron un incremento de 41.6% en el número de casos reportados a nivel global. Durante el mismo periodo, en la Región de África, el incremento fue del 82%, en la Región del Pacífico Occidental del 60%, en la Región de las Américas del 57%, y en la Región de Europa de 38%, reportó la OMS.

Otro dato importante publicado por la Organización es que el 78% de los casos confirmados a nivel global corresponde a hombres entre 18 a 44 años (se han registrado 7 casos en menores de 18 años en países de las Regiones de África y Europa). El 98% de los casos se identificaron como hombres que tienen relaciones sexuales con hombres (HSH) y de estos 41% son VIH positivos. El 47% de los casos indicó que tuvo exposición previa a la enfermedad durante eventos sociales con contacto sexual.

De los 1,110 casos con información disponible, 113 son trabajadores de la salud. Se está investigando si la infección en estos casos fue causada por exposición ocupacional.

El pasado lunes 25 de julio el ministro de Salud, Francisco Alabí, a través de una rueda de prensa, explicó la sintomatología leve que suelen presentar las personas contagiadas con el virus, entre estas mencionó fiebre, dolor de cabeza, mialgias, agotamiento, lesiones en la piel, rach, linfadenopatía y lesiones cutáneas.

No obstante, la OMS indicó que los actuales casos no se encontraban presentando el cuadro clínico clásico descrito para la viruela del mono, ya que el actual brote presenta características clínicas como pocas o incluso una sola lesión en la piel; ausencia de lesiones cutáneas y en algunos casos dolor anal y sangrado rectal, además, lesiones en el área genital o perineal/perianal que no se extienden a otras áreas del cuerpo.

Por el momento y con base a las investigaciones recientes, los expertos encontraron que la diferencia que existe entre la viruela común y la viruela símica se basa en la presencia de adenopatías, es decir, el aumento del tamaño o alteración de la consistencia de un ganglio linfático.

“A lo largo de la historia, la tasa de letalidad de la viruela símica ha oscilado entre el 0% y el 11% en la población general, y ha sido mayor entre los niños pequeños. Recientemente, la tasa de letalidad ha sido de alrededor del 3%-6%”, así se reporta en un informe reciente de la OMS.

El representante del Ministerio de Salud en el país indicó que El Salvador ya cuenta con el protocolo adecuado para poder afrontar la enfermedad. El tratamiento que se aplicará a las personas enfermas de la viruela símica será a base de antipiréticos, analgésico, antihistamínico, medidas de sostén, tratamiento sobre infección y aislamiento de 21 días aproximadamente.

Según Alabí, el MINSAL cuenta con más de 200 equipos de respuesta rápida a nivel territorial, más de 2,200 unidades notificadoras en el sistema integral de salud y 10 oficinas sanitarias internacionales.

“Es una enfermedad que saltó de una transmisión de animal a humano y ahora tiene una relación de humano a humano y se está presentado en muchos países que no se reportaba, lo cual es una alerta que se emite para que todos los países tomen las recomendaciones correspondientes”, explicó Alabí sobre la importancia de conocer a fondo dicha enfermedad.

Por el momento las autoridades correspondientes han capacitado al personal técnico y de oficinas sanitarias internacionales:

Área metropolitana: 44 capacitaciones – 233 miembros del personal capacitados

Área occidental: 22 capacitaciones – 617 miembros del personal capacitados

Área central: 16 capacitaciones – 602 miembros del personal capacitados

Área paracentral: 9 capacitaciones – 134 miembros del personal capacitados

El lineamiento técnico que el MINSAL va a seguir ante los casos se basa en la detección temprana del paciente; el aislamiento domiciliar por 21 días u hospitalario, dependiendo de la necesidad que el paciente pueda presentar; en la búsqueda de los nexos; en el teleseguimiento médico y en manejo sintomático.

Actualmente en el país no se han presentado casos de la viruela del mono, ni sospechosos ni confirmados, aseguró Alabí durante la rueda de prensa del pasado lunes 25 de julio.

Al cierre de este reportaje, para el 29 de julio, sigue sin reportarse ningún paciente en el país con dicho virus.