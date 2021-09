La valiente y triste historia de un socorrista que perdió todo en incendio

Su espíritu de servicio a la comunidad lo lleva en la sangre. Es por ello que es un voluntario socorrista de Comandos de Salvamento. Pero quizá lo que nunca se imaginó es que sería parte de un auxilio en el que también él sería uno de los afectados. Su coraje quedó demostrado este día trágico para todos los comerciantes del mercado San Miguelito de San Salvador, que hoy las llamas consumieron en al menos un 45 por ciento.

De 43 años de edad, Rodolfo Garay −voluntario socorrista de Comandos de Salvamento que también tenía un local de venta de flores naturales y artificiales en el mercado San Miguelito heredado de su madre, según el Diario El Salvador− se enteró del siniestro por la radio. De inmediato se preparó con su equipo para acudir al lugar.

Su puesto de flores quedó completamente destruido por el incendio. “Mi negocio era de flores naturales y artificiales que fue una herencia que me dejó mi mamá porque ella aquí en el mercado empezó ambulantemente vendiendo café y gracias a Dios nos sacó adelante y se convirtió en mayorista del mercado”, relató Garay con lágrimas en sus ojos a Diario El Salvador.

“Yo he perdido en total unos $2,000. Me estaba preparan con bases para el día de los finados, solo en mercadería eran más de $500 y en las ventas de la semana. Lo mayoristas también han perdido”, agregó el voluntario de Comandos de Salvamento.

Rodolfo Garay afirmó que lo primero que hizo cuando llegó al mercado en calidad de socorrista fue ayudar en todo lo que pudo, sobre todo a velar porque no se perdieran vidas. “Empezamos a sacar a la gente de ahí”, pero después “ya no pudimos sacar más gente por el humo y me moví a otro lado en donde logré sacar a tres personas”.

Un fuerte incendio consumió la mañana de este miércoles al menos el 45% del mercado San Miguelito, sin que hasta el momento se conozca su origen; y que afectó a 500 vendedores cuyos negocios se vieron destruidos por las llamas, según reportes de las autoridades.

De acuerdo con información proporcionada por el Cuerpo de Bomberos de El Salvador, el incendio en dicho mercado municipal de San Salvador fue reportado a las 9:49 a. m. y a las 9:55 a. m. ya se encontraba en el lugar la primera unidad de voluntarios para trabajar en la extinción del fuego.

Según datos de las autoridades locales, el mercado San Miguelito albergaba más de 200 comercios de distinta índole.