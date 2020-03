“La prevención es la mejor arma para cualquier enfermedad”

El especialista en enfermedades respiratorias, Manuel López Ramos, hace un llamado a la calma, a la prevención y a la responsabilidad ciudadana en un contexto en el que el coronavirus es ya una pandemia, aunque aún no entra al país, según el Gobierno central.

El neumólogo salvadoreño, que atendió a Diario1 para conversar sobre cómo prevenir la enfermedad y las condiciones ideales de las cuarentenas, considera que, pese a la alta contagiosidad del COVID-19, lo ideal es seguir las indicaciones de las autoridades y no caer en el pánico.

El experto en enfermedades virales, que también tuvo su recorrido en el sistema público antes de abrir su propia clínica, dijo que las medidas de cuarentena, restricciones de concentraciones masivas y de movimiento ayudan a retrasar el ingreso y reducen el posible impacto del virus.

Comencemos aclarando a la población: ¿La única forma demostrada de contagio del coronavirus es teniendo contacto con una persona infectada?

Sí, definitivamente estamos ante una pandemia, el SARS-COV-2, cuya característica es que se transmite de persona a persona y se ve influenciado en la distancia que una persona tiene con la otra. Una distancia de 1.8 a dos metros es prudente para estar con alguien ya contagiado del virus.

El vehículo de contagio son las gotas de saliva de una persona enferma, cuando tose, habla o estornuda y no se tiene un mecanismo de barrera para evitar la propagación. Se puede contagiar también cuando nuestras manos tocan lugares que puedan estar contagiados y nos las llevamos a la boca o rostro.

Hay mucha alarma y eso lleva a consumir en gran cantidad productos como gel antibacterial y mascarillas. ¿Realmente qué tanto ayudarían en caso de tener contacto con un contagiado?

La OMS (Organización Mundial de la Salud) y diferentes centros de control de enfermedades recomiendan que toda persona sintomática de la vía área superior debe portar mascarilla y también se recomienda a personas en contacto con enfermos. No se recomienda a personas sin síntomas respiratorios. También deben usarla las personas inmediatas al círculo íntimo del enfermo y también los miembros de personal médico en contacto con pacientes.

La mascarilla quirúrgica es un método de barrera para el enfermo, para que no contagie a su alrededor, y debe limitarse a personas sintomáticas o que tienen contacto con alguien enfermo.

No debe ser cualquier mascarilla, tampoco…

Las de uso quirúrgico únicamente protegen que las partículas que salen al toser o estornudar queden en la parte interna de la mascarilla y no salgan al exterior. La ideal es la mascarilla N95, que brinda protección en ambas direcciones y que a la vez pueden tener ciertos filtros y da mejor protección.

Una mascarilla que no se usa de forma adecuada también puede ser foco de contagio para otras personas. Uno debe lavarse las manos y aplicarse alcohol gel antes de ponérsela.

¿Cómo debe afrontar la población el riesgo de adquirir coronavirus?

La población debe tener claras las medidas de prevención a tomar, el uso racional de agua, jabón, hacer buen lavado de manos, usar pañuelos desechables, evitar estornudar, toser, escupir en lugares públicos y evitar también contactar con alguien enfermo. Y al enfermo, debe buscar ayuda y evitar contacto con personas vulnerables, mayores de 60 años o con enfermedades crónicas.

También hace falta la educación respecto a que, si estamos con enfermedades respiratorias, no debemos toser o estornudar en cualquier parte.

Las concentraciones de muchas personas ya no están permitidas, tampoco salgamos a comprar de manera injustificada y si alguien presenta algún síntoma, consultemos, informemos. El Gobierno ya habilitó el número 132.

Los síntomas pueden ser engañosos, pero si alguien es sospechoso de la enfermedad, ¿cómo se debe proceder?

Principalmente a nosotros nos interesa el nexo epidemiológico que tiene una persona, o sea, si en las últimas dos o tres semanas ha estado en algún lugar donde hay casos con coronavirus. Segundo, los síntomas presentados en la mayoría de estudios, en un 80 % de pacientes, son tos, fiebre y dificultad respiratoria.

No podemos dejar de lado otros síntomas en porcentaje menor, como dolor de garganta, síntomas gripales o gastrointestinales (diarrea) y dolor osteomuscular. Esa es la gama completa de síntomas de un paciente. Esta enfermedad se puede diagnosticar con una PCR, que se debería hacer a toda persona sospechosa.

¿Cuáles deben ser las condiciones ideales para tener cuarentenas como las que el Gobierno implementa en el país?

Una cuarentena ideal implica que las personas que están en esa situación deben tener las condiciones mínimas necesarias para evitar la propagación de enfermedades en ese grupo.

Deben tener infraestructura para un buen aseo personal, condiciones mínimas de aseo, con agua, con área de ventilación suficiente, evitar espacios con mucha humedad y por supuesto, que tengan una alimentación adecuada. Debe haber personal paramédico que brinde atención para que esta cuarentena no sea un nuevo foco de contagio.

¿Qué tanta distancia deben guardar las personas en cuarentena?

Debe ser un espacio como un tipo de cubículo, alrededor de dos metros.

Respecto a cuarentenas domiciliares, que se implementaron en un inicio, ¿qué cuidados se debe tener?

Las personas que conviven ahí deben tener mascarillas, servicios básicos, acceso al agua; el personal sanitario debe estar en constante contacto con la gente en cuarentena. En otros países se toman muestras hasta en vehículos, para evitar aglomeraciones. El seguimiento a ellos debe ser constante por parte del personal médico para ver si van evolucionando.

Usted tuvo experiencia trabajando en el sistema público, en el hospital Saldaña. ¿Cómo ve entonces las condiciones de los hospitales y las medidas implementadas?

Nuestro sistema de salud y el de la mayoría de países en Latinoamérica tiene muchas deficiencias, podemos achacar las cuestiones económicas, las limitantes de infraestructura, de personal… Eso es un factor que puede aumentar nuestra vulnerabilidad como país para afrontar una epidemia que pudiera tener proporciones grandes.

Es una prueba a todos los gobiernos, no solo el nuestro, sino a nivel latinoamericano.

Debo decir que estamos totalmente de acuerdo en las medidas que se han implementado, en el tipo de cuarentena que se decretó, porque esto va a disminuir la magnitud de lo que podemos esperar si llega el primer caso de coronavirus.

Esas medidas que se han adoptado nos ayudan a ganar tiempo, la prevención es la mejor arma para cualquier enfermedad. Como país nos falta mucho, necesitamos más kits para el diagnóstico del coronavirus porque eso nos dará la pauta de cómo se comportará la enfermedad.

¿Considera que esta enfermedad realmente podría tener una baja de casos y muertes en climas como el nuestro?

Hay otros virus circulando acá y siempre se tiene elevaciones de casos como influenza y otros virus también, eso es común en el país, a pesar del clima cálido que tenemos. Hasta este momento no hay estudios que sostengan que el coronavirus tenga algún tipo de cambio al estar en un clima como el nuestro. Hay casos reportados en climas tropicales como este y eso no ha sido un factor importante. Hasta ahora es una afirmación sin fundamento científico.

¿Qué llamado hace a la población?

La población no debe entrar en pánico, para que eso no lleve a saturar los supermercados y también que no se incremente el precio de productos para higiene personal, alcohol gel, las mascarillas.