“Funes es un parásito que los nicaragüenses estamos manteniendo”

El 21 de agosto de 2016, entre ocho y once de la noche, miembros de élite de la Policía Nacional Civil (PNC) allanaron la que se presume era una de las casas de Mauricio Funes Cartagena. En el operativo también interceptaron un furgón de mudanzas en el que eran transportados objetos a nombre de Ada Mitchell Guzmán Sigüenza: muebles, cuadros, juguetes y un coche para bebé, así como equipo para un establecimiento de belleza. En su cuenta de Twitter, la Fiscalía General de la República (FGR) aseguró que las pertenencias eran transportadas a Nicaragua para ser entregadas al expresidente. En ese momento él afirmaba que estaba en el país vecino realizando una consultoría.

Un par de meses más tarde se conoció que él y su familia eran asilados, es decir protegidos, de la Nicaragua que gobiernan Daniel Ortega Saavedra y su mujer Rosario Murillo.

Es bastante probable, entonces, que en aquel momento Funes estuviera mudándose.

¿Es así como suelen huir de sus países los asilados o los refugiados?

Carla Virginia Sequeira Fernández, directora de Asesoría Legal, de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH) de Nicaragua, dijo que no. Actualmente ese país vecino está aprendiendo, por las malas, cómo huye un asilado o refugiado en el Siglo 21: sin nada, apenas con la ropa puesta, a lo mucho con los documentos necesarios, con un terrible pesar porque hay que salvar la vida.

También hay una diferencia abismal entre llegar a un país a vivir con las mejores comodidades y entre llegar sin nada. Los miles de refugiados nicaragüenses en Costa Rica son un ejemplo: no tiene ni un peso para comer, duermen en las calles o en iglesias, sus hijos crecen en las peores miserias humanas.

Contrario al expresidente que es empleado del Ministerio de Relaciones Exteriores orteguista con un salario inclusive superior al trabajador público promedio, vive en Santo Domingo que es una amplia zona llena de grandes residenciales, policías civiles y uniformados lo custodian.

“Los nicaragüenses estamos manteniendo a una lacra y a toda su familia”, dijo.

En esta entrevista se hace un repaso en los requisitos que el expresidente debió cumplir para recibir asilo y luego para la nacionalización.

En orden: en septiembre de 2016 Ortega asiló a Mauricio Funes. ¿Qué pensaron en ese momento en la CPDH?

Tenemos que estar claros que el asilo solo se da cuando existe un inminente riesgo de perder tu vida o que esté en riesgo tu integridad física o tu libertad. En ambos casos el riesgo debe estar relacionado con razones políticas y no, como sucedió en este caso, que son crímenes comunes. El señor Funes debe regresar a su país y ser juzgado; quienes deben determinar si es culpable o inocente deben ser los tribunales de justicia de El Salvador.

¿No cumplió con los requisitos para solicitar asilo?

No ha cumplido y mucho menos con los requisitos para cumplir con la nacionalidad.

¿Cuáles son los requisitos para solicitar asilo?

En toda solicitud de asilo deben presentarse pruebas fehacientes que existe un riesgo del peligro de muerte, que tu vida está en riesgo, que has recibido amenazas de equis persona por motivos políticos. A mi parecer, en este caso, no se ha cumplido; lo que sí hemos visto, en comunicados de ambos países y en las redes sociales, es que esta persona ha cometido un delito y se está pidiendo que responda por los delitos que se le imputan. Otra cosa es que se le haya imputado por razones políticas, pero hasta el momento no parece que sea así.

Mauricio Funes dice que es persecución judicial

Sí y eso no aplica para el asilo sino todo el mundo, toda aquella persona que está siendo procesada en equis país, tendría la potestad de irse a otro país y simplemente evadir la justicia.

¿Qué establece la legislación nicaragüense sobre el asilo?

Habla sobre la reciprocidad entre El Salvador y Nicaragua y ha sido esto lo que ha mantenido a Funes en el país; como le decía: hasta el momento no ha cumplido con los requisitos y es más que todo una venia presidencial la que le ha posibilitado encontrar refugio aquí. Su caso no cumple con los requisitos y estándares internacionales.

En el caso de la nacionalización tampoco cumple con los requisitos: primero debió demostrar sus movimientos migratorios, la ficha policial de su país, pasar un examen de cultura; nosotros no hemos tenido conocimiento que haya pasado ese examen de cultura para saber qué tanto conoce sobre Nicaragua. Lamentablemente no hemos tenido la oportunidad de tener conocimiento, de tener la certeza de lo qué ha cumplido. Yo, por ejemplo, dudo mucho que haya presentado un registro policial de El Salvador.

Entonces no se puede hablar de reciprocidad entre Nicaragua y El Salvador, sino de reciprocidad entre Ortega y Funes…

Aquí no hay nada más: es la reciprocidad entre ellos, es Ortega el que le está dando la categoría de refugiado, de asilado y de nacional, porque él no está cumpliendo con los requisitos que establece nuestra Constitución y tampoco con los trámites de Migración y Extranjería; no es que te esté diciendo que para obtener la nacionalidad es un gran problema, porque realmente son requisitos simples, pero que al fin y al cabo él no los ha logrado cumplir; solo con el registro policial, que es muy importante, dudo que haya presentado uno reciente que cumpla con los requisitos. Mi pregunta sigue siendo: ¿cumplió cada uno de los pasos? La verdad es que es lamentable el hermetismo con el que se realizó el proceso. Nosotros como CPDH, por ejemplo, no podemos pedir a Migración y Extranjería que nos entregue las pruebas que realizó Funes para obtener la nacionalidad nicaragüense.

¿Por qué?

Se puede pero, al fin y al cabo, el problema con este gobierno omnipotente es que todo es secretismo, no da apertura a las organizaciones civiles para solicitar información a las instituciones del Estado; es decir, a pesar que tenemos una ley de información pública, prácticamente está engavetada, no sirve para nada.

¿No está vigente?

Sí, pero si vas a una institución del Estado a pedir una información equis, cualquiera, y no te dan ningún tipo de respuesta. Para solicitar, por ejemplo, información sobre un proyecto y quieres saber quién es la persona que ganó la licitación, pides la información en base a la ley y no pasa nada, no te la reciben, no te contestan y prácticamente es un papel mojado más.

¿Qué gana Ortega protegiendo a Funes?

Simplemente son pactos por debajo de la mesa que se hacen entre presidentes corruptos porque eso son ambos, corruptos cortados con la misma tijera. Tenemos que estar muy claros que ninguno de los dos son moneditas de oro, ninguno de los dos son angelitos y aquí existe mucha suspicacia que Ortega trabaja mucho de la mano con el narcotráfico y sabiendo que El Salvador es un corredor, posiblemente él tenga algún tipo de negociaciones bajo la manga que obviamente no son ni públicas ni lícitas y por estas razones es que le ha abierto tanto este país a Funes.

¿Qué tipo de vida lleva Funes en Managua?

Una maravilla. Tiene un salario del Estado, vive en una mansión que le regaló Ortega, estamos pagando sus lujos, se da los lujos que un millonario con miles de empresas puede darse, Funes es un parásito que los nicaragüenses estamos manteniendo; esa es la diferencia: si vas a Costa Rica y buscas a un asilado o refugiado, vas a ver que los nicaragüenses están sufriendo, no tienen ni siquiera 500 colones para poder pagar el lugar donde duermen y muchas veces tienen que dormir en el parque, muchas veces no tienen con qué comer, la situación es bastante precaria, tienen niños a los que no les pueden dar las condiciones necesarias para desarrollarse. Ese es un verdadero refugiado: una persona que está pasando por una verdadera crisis y no se lleva nada. Cuando una persona realmente es un perseguido se escapa de su país sin nada, solo con la ropa que lleva y tal vez con una mochilita, pero este señor aquí se da la vida de lujos y tiene un palacio, un trabajo que le paga muy bien.

A Funes no lo consideramos un nacional todavía. Ese ladronzuelo es de ustedes.

¿Funes es beneficiario de la represión orteguista?

Por supuesto. Desde el momento en que está el 19 de julio dentro de la tarima con Daniel, es que lo está respaldando completamente. Pero obviamente obedece a que le está dando favores, muy buenos favores, no solo le dio la nacionalidad y le dijo: “Te vas a una cuartería (mesón) a pasar hambre y a ver qué pasa”, no, estamos hablando que Daniel, además de darle la nacionalidad, le está pagando una mansión y le está dando un salario millonario que lo estamos pagando los nicaragüenses peso por peso; los nicaragüenses estamos manteniendo a una lacra y a toda su familia.

¿Cuán común es que Ortega proteja a perseguidos por la justicia?

No hemos tenido muchos casos de asilo pero los que ha dado Daniel han sido acusados por terrorismo, acusados de lavado de dinero, prácticamente solo refugiamos a delincuentes. En pocas palabras.