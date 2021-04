Gracias en náhuat

Abstract: Vocabulary translate cultural institution more than things and facts. For this reason, words cannot be rendered literally, but need to be explained in its original social setting.

De los tres términos para agradecer en náhuat —(pam)padiux, taxtawi y tasujkamati— sólo los últimos dos parecen arraigarse en el pasado ancestral con una amplia esfera semántica de términos afiliados. A continuación, se desglosa una hipótesis de su etimología, según diccionarios del siglo XVI y otros más recientes. Obviamente se transcriben en la ortografía tradicional, cercana al castellano, la cual utilizan los frailes al adaptar las lenguas indígenas al alfabeto latino, o en la grafía citada por los diccionarios recientes (x = sh del inglés). Se correlaciona el náhuatl-mexicano al náhuat-pipil, de manera tan simple como usando un paréntesis para la letra “ele (l)” de la “tl” de la primera lengua y, a veces, cambiando la “o” a “u”.

Taxtawi / Taxtahui / Taxtaui: parece afiliado al verbo tlaxtlahua/taxtahua, ni, lastar, pagar por mí solo, pagar deuda, restituir, tornar lo prestado. Existen otros derivados como el sustantivo abstracto tlaxtlahuiliztli / taxtahhuilizti, restitución, paga de deuda, satisfacción de la deuda, el acto de pagar o restituir algo, al igual que el censo. Tlaxtlahualli / Taxtahuali, pagada deuda. Tlaxtlahuia / Taxtahuia, nino / nimu, pagarse o satisfacer a sí mismo…tlaxtahuia / taxtahuia, nite, gratificar al menor, pagar, galardonar o restituir lo que debo a otro. También se correlaciona a las personas que ejercen el oficio de cobrar los censos, impuestos u otro pago semejante: tlaxtlahuile / taxtahuile; tlaxtlahuilcuini / taxtahuilicuini. Viceversa, denota a quienes reciben la paga por su labor: tlaxtlahuileque / taxtahuileque y al salario mismo, tlaxtlahuilli / taxtahuili. Otro derivado es el reflexivo ixtlahua / ixtahua, pagar la deuda.

La lista podría alargarse en su compleja esfera de múltiples derivados. Pero más que continuarla, interesa subrayar el sentido de restitución y de intercambio comunitario entre dos o más personas. Se trate del trabajo —de la relación entre el empleador y el empleado, por un jornal o salario— del pago de una matrícula, etc. la noción implica cierta reciprocidad en la compensación y en el pago de servicios, o en la cooperación. Por ello, no extraña que el término “taxtawi” se utilice en agradecimiento, despedida u en otra ocasión que revele la correlación comunitaria entre los miembros de un mismo grupo. Sea por canje de bienes —en don y contra-don— o por un trabajo, la palabra agradece el recibo de un beneficio material o espiritual.

Tasujkamat /Tazocamati: la raíz terminal —camati— se utiliza de manera casi informal para llamar a otro como “ey, hola” y para “hablar mucho”. Tlazocamati / Tazu(j)camati, nite, ser agradecido, o agradecer algo a otro…gracias dar; tlazocamati / tazu(j)camati, nitla / nita, dar gracias o ser agradecido del beneficio recibido. Así se deriva tlasojkamati / tasu(j)kamat(i), “gracias”. El mismo sentido lo guarda la reduplicación inicial en tlatlazocamati / tatazu(j)camati, agradecido; o con un prefijo de sujeto antepuesto ni-, “gratificar al mayor”. El sustantivo abstracto sería tlatlazocamatiliztli / tatazu(j)camatilizti, gratificación, agradecimiento. Y la persona que emite tal reconocimiento se denomina tlatlazocamatini / tatazu(j)camatini, agradecido/a. Este concepto lo reitera motlazocamati(ni) / mutazu(j)camati(ni), agradecido/a. También, reiterando el clásico tlazotla, en las hablas locales qui/motlasohtla / ki/mutasujta describe una acción recíproca del amor o de la amistad conjunta, como si esa filiación comunitaria precediera el hecho mismo del saludo (camati) informal por el habla. Acaso se empariente a la raíz, tlazo-, “precioso” y a los términos uelkamati, “apreciar”, uelkamatilist(l)i, “aprecio”.

De nuevo, el concepto privilegia el agradecimiento oral por la acción recibida. hay que gratificar al vecino y a la comunidad de servicios por los objetos, por el trabajo, o por el simple hecho de convivir y de compartir experiencias de vida. En ambos términos, la comunidad de labores y de vivencias mutuas prima sobre cualquier abstracción hacia lo intemporal que se halla fuera de la experiencia vivida. No sólo la presencia en los diccionarios clásicos y recientes —en las lenguas emparentadas al náhuat— testifican el arraigo ancestral de ese par de términos, en detrimento del neologismo (pam)padiux/(pam)padiush (véase el zapoteco: padiush o dioshi en calco castellano). También las amplias esferas semánticas verifican el aislamiento nocional de este último vocablo. Por ello, el caudal filosófico de taxtawi y tasujkamati fundan el agradecimiento en las relaciones sociales comunales de la reciprocidad en el trabajo, en el trueque o intercambio de productos, al igual que en los sentimientos compartido por la vivencia colectiva. Al neologismo se contrapone la vida comunitaria, cuyo emblema corea “gracias a la gracia de mis colegas y amigos”. Pervivimos en la cofradía jovial, en el humor y en la simpatía que nos aporta la sabiduría (sophos) de la amistad (philos) conjunta.

https://www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/diccionario/nahuatl.html

https://www.sil.org/system/files/reapdata/12/88/00/1288008137388614783483070890324476908/ncj_diccionario_ed2ve.pdf

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/64177/diccionario_nahuatl_hueyapan_comunicadores_indigenas_v2016.pdf

https://nahuatl.uoregon.edu

https://aulex.org/es-nah/?idioma=en

https://www.lexilogos.com/nahuatl_dictionnaire.htm (este sitio contiene múltiples referencias bibliográficas).