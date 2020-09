El Salvador, identidad volátil Abraham Ramírez Peña

No es dable pasar rápidamente de la lucha a la unión pacífica y sincera (del fratricidio a la democracia). Conferencia de Paz Centroamericana, Washington, D. C., noviembre de 1907

Abstract: Universal Platonic ideas become real by the space and time that embody those abstractions in particular historical individuals. In the Central American Isthmus, this genera; arena is achieved by the “love stories” that the Salvadoran writer and diplomat Abraham Ramírez Peña (1879-1930) develops in his novels. The best way to solve the continuous war between Guatemala and El Salvador after independence is to unite their political and financial elites by a founding marriage. The parties in conflict will become members of the same family thanks to a love affair. Although all cultural and social diversity is lacking, a weeding among fellows of the hegemonic groups will solve the fratricides wars and massacres among neighboring countries. Until the first decades of the 20th century, colonialism is perceived as the moving force of historical development. Only by bringing a new European colonization Central America will surely enter into the modern era. Finally, this intellectual legacy concludes in a complex inference, related to a romantic irony (Witz). Not only human life is a masquerade, but also national identities are a disguise to support the elite in power. In those two countries of the northern triangle, delinquency —current “maras (gangs)”— corruption, and enforced migration of the lower classes constitute the only real principle of national identity.

I. Amor

Al llegar a San Salvador, “recorrió todas las avenidas y calles de la ciudad del silencio y del olvido”. Eran sucias y pedregosas a la época. Su figura pasó inadvertida, cuando “vestido de riguroso luto”, “se dio cita en la Necrópolis”. Por encargo de su padre —español peninsular residente en Guatemala— colocó una corona de ciprés y siemprevivas en la tumba de Marta Durán de Solís, a quien desconocía. Lo hizo por obediencia ciega a cumplir la ofrenda con respeto y veneración hacia el Mausoleo de quien un día ayudara a su padre desamparado a forjarse una posición social prominente.

“Es todo un caballero, joven, elegante, de buena posición y de buena familia”. Su distinción en el vestir contrastaba con “las infatigables y constantes vendedoras de chucherías, entre las cuales se ven las típicas pupusas y los clásicos pasteles, resabios de nuestros pasados tiempos […] en la plazoleta del Cementerio y alrededor de la vieja e histórica Ceiba se constituyen otros tantos puestos de ventas; todo lo cual imprime a aquella conmemoración, un aspecto de feria que jamás estará en armonía con el sentimiento fervoroso, que a aquel santo lugar nos lleva en días de grande pesar”.

Sólo notó su presencia Elena, la hermosa hija de Marta. Sus miradas se cruzaron dos veces ese día. La primera ocurrió cuando en sigilo aguardaba su llegada luego de colocar la corona que le encomendara su padre. La segunda sucedió al salir. Las almas grandes (1912) se distinguían entre la multitud. La identificación entre ellas fue inmediata.

“Elena hincando sus rodillas sobre la grama que cubría el suelo, oró con profunda y mística devoción” ante la sepultura de su madre. “Se levantó y alzando la cabeza, su mirada tropezó con la de un joven vestido de negro que junto a un ciprés no lejano, la contemplaba con admiración […] Sintió por primera vez una sensación extraña, incomprensible y vaga […] cuando los Solís llegaron a la puerta del cementerio, ya el joven vestido de negro se hallaba de pie junto a la Ceiba […] Elena lanzó una mirada fugaz para todos lados y por último ya para subir al carruaje, sus ojos tropezaron con los del joven vestido de negro”.

Hubo un tercer encuentro discreto el día siguiente de asueto en la iglesia de Santo Domingo. Ahí en su reclinatorio, “el joven vestido de negro” depositó un” librito de devociones con pasta concha nácar”, acompañado de una nota manuscrita. Luego debía regresar a Guatemala a casa de su padre a quien le profesaba estricta obediencia. El devocionario marcaba una diferencia de generación. Los jóvenes desplazaban la piedad tradicional a santos e iglesia hacia lo laico. La verdadera religión sería la del amor. No se trataba de cualquier amor, sino de aquel que crecía ante la ausencia y recuerdo del amado. Elena “lo deseaba” a distancia.

“La niña pura y sencilla sin mácula de pecado” cambió de fisonomía. Ya desde la muerte de su madre, había dejado de “concurrir a todos los bailes, soirés o reuniones de la aristocracia salvadoreña”. “En silencio” sufría la desgracia. “Se volvió más mística; iba todos los días a la Iglesia con el propósito de rezar, pero con la idea de ver a su amigo…”. Terminó siendo huraña, esquiva y su semblante se tornó pálido, ojeroso como si padeciera insomnio por la obsesión amorosa que disimulaba, ante la mirada interrogativa de su padre, don Julio de Solís.

Las lágrimas inscribían su nueva identidad. Su semblante destilaba la misma melancolía “conservadora” que teñía la música revolucionaria de hace dos décadas. “Las huellas de llanto” crecían en su rostro cada vez que revisaba el librito de oraciones y revivía intacto el recuerdo del amado en silencio. “Esta ausencia tan larga…” aumentaba “el dulce calvario del amor”; pero fortalecía “la elocuencia de una mirada”. Prodigaba un “homenaje mudo” al abandono. El racionalismo de los jóvenes se movía de la idea a la sensación. El mundo se ajustaba al pensamiento. Sólo contaban las cosas nacionales que se “ven en sueños, con los ojos de la imaginación”. La identidad la resuelve la evocación de la ausencia. Se trata de proyectos, proyecciones, que de la imaginación desembocan en hechos. Jamás se cree en lo que se ve; uno sólo ve lo que cree.

II. Unión centroamericana

Si en verdad “desde que el hombre existe, desde que no estuvo solo en el mundo, desde que apareció a su lado un ser contrario a su sexo, lleno de virtudes, lleno de belleza, lleno de sentimientos y sensaciones, desde entonces viene hablándose de amor”, los jóvenes serían emanaciones pasajeras de una “idea platónica”, “universal”, que rige toda cultura humana.

Empero la localización geográfica en el istmo, el estatus social acomodado y el origen étnico hispano fijan tres ejes de coordenadas dentro de las cuales la existencia limita la esencia ideal. Ser español, aristócrata en el istmo, vuelca el arquetipo a-histórico hacia un proyecto de nación particular. La teoría idealista del amor la resuelve la alianza matrimonial entre grupos hegemónicos —aristocracia salvadoreña y peninsulares arraigados en Guatemala— de dos países enfrascados en conflictos bélicos “inútiles” luego de la independencia. Se anota la ausencia de los otros grupos étnicos: indígenas, sean maya-quichés o náhuat, al igual que afro-descendientes. Los lencas son aún más lejanos.

Ella se llama Elena Solís Durán; él, Jorge Sanfeliz hijo. Por los Solís, la joven representa a una segunda generación de españoles. “Mi padre cuenta que el suyo era originario de una provincia de España”. Por los Durán, pertenece a “una de las [familias] más acomodadas y relacionada con lo mejor de la sociedad capitalina”.

Por su parte, Jorge Sanfeliz padre llegó a Acajutla el 8 de diciembre de 1861 a bordo del infortunado “Columbus” que “varó sobre el arrecife de la Punta Remedios”. “Todo se fue al fondo del mar” y el “caballero español […] atraído por las noticias que recibiera en su país natal, de que en Centroamérica era fácil reunir, con poco trabajo, un capital” perdió “lo poco que tenía”. Luego de una breve estadía en Sonsonate, contrajo paludismo. A su salida del hospital, “sin un centavo en el bolsillo”, tuvo la suerte de que “el azar lo llevara a las puertas de la casa de los Durán”.

Marta —expresión del “sentimiento de caridad”— se apiadó de él obsequiándole una alhaja que vendió por ciento cincuenta pesos. Con esa suma, “se procuró un poco de ropa y […] encontró ocupación en una tienda de abarrotes propiedad de un paisano”. “En todo país extraño las personas que son originarias de un mismo lugar [= los peninsulares en Centroamérica], se consideran unidas por lazos invisibles de amistad”.

A los tres años, su paisano “resolvió enviarle a Guatemala para que, como socio de la casa comercial”, prosiguiera el comercio. “Los negocios prosperaron […] Sanfeliz se estableció por su cuenta y […] contrajo matrimonio en Guatemala con una hija de otro paisano, rico también y de buena familia”. Su esposa murió al nacer su hijo. Nunca olvidó su reconocimiento acallado y eterno por Marta. A ella le rendía tributo cada dos de noviembre sin que nadie lo notara, como enlace de unión perpetua entre las dos repúblicas. Al enamorarse de Elena, su hijo transgredió el mandato de mantener el fervor en el silencio, aun si logró una alianza matrimonial entre las élites de países enemigos, enfrascados en guerras post-independentistas.

III. Intervención extranjera

Quizás lo antes referido relate una ficción, el envés de la historia. Pero la fábula romántica anticipa el razonamiento del ensayo. La experiencia que en el presente se vive como práctica política exclusiva, hace un siglo era también problema sentimental, de llanto y amor que hemos olvidado. Unos siete años después de la novela Almas grandes (1912), en una Sucinta historia de los juegos florales. Octubre de 1919 el mismo autor concibe el día de la raza como manera de conmemorar “la mayor cosa, después de la creación del mundo” y la reencarnación del Creador, la conquista y colonización de América por España. Este evento significa la renovación racial y civilizatoria del istmo, la cual Sanfeliz actualiza a finales del siglo XIX.

“Muy pronto ese nuevo mundo […] comenzó a recibir de España el bautismo del saber, el conocimiento de la religión verdadera y la herencia de un idioma tan excelso […] como noble fue la sangre con que los españoles saturaron las venas de los indios […] Los indios de América guiados por su capacidad rústica caminaban por un sendero escabroso y sin salida; vino España y los desvió para encauzarlos por la ancha carretera de la civilización”. (Juegos, 1920)

Hacia el despegue de un mundo poscolonial, la parábola amorosa de Elena y Jorge repite el anhelo colonizador del istmo. Las guerras post-independentistas —en particular “la guerra entre El Salvador y Guatemala, allá por el año 18…, inútil y desastrosa”, cuyos héroes y víctimas “jamás recibieron una señal de gratitud nacional”— comprueban la exigencia por “saturar” de nuevo la sangre de los centroamericanos por el influjo de comerciantes peninsulares con carácter noble. Hay que “atraer la inmigración [peninsular] a nuestro suelo [la inversión extranjera, se diría ahora]” (Conferencia de Paz Centroamericana, 1907 en Por la paz de Centro-América, 1910). Pero, la ingerencia extranjera no resulta tan sencilla como desearía una teoría poscolonial, una repoblación europea del istmo.

Hacia 1911, imbuido de un cruel realismo —mientras la historia oficial se dispone a celebrar un centenario de vida independiente— un “estudio pacifista” estropea la fiesta “patriótica”. Presenta la “libertad” —no como autonomía gloriosa— sino saturada de tintes de brutalidad bélica goyesca. El pacifismo radical nos recuerda que el libre arbitrio lo ejercen masacres olvidadas.

«Estamos próximos a cumplir cien años de vida independiente, y ¿qué hemos hecho durante tanto tiempo? Destruirnos mutuamente […] en el parte que el general Santiago González comunicó al ministro de la guerra el día 28 de febrero de 1863 se leen estos párrafos: “el campo de Coatepeque, al anochecer del día 24 de febrero era un vasto osario: el campo enemigo cubierto de cadáveres y heridos, el cielo ennegrecido por la pólvora, la desolación y la muerte por todas partes […] causaba verdadero horror el campo de Coatepeque a la vista no sólo del número de muerto, sino también por el estado de ellos: por todos lados se encontraban miembros humanos, ya una cabeza, ya un brazo, una pierna, hombres divididos en dos partes, estragos cauzados por nuestra artillería, que con tanto acierto dirigieron los oficiales Biscouby y Vassel dignos de recomendación”». (Por la paz de Centro-América, 1910)

“Siempre se ha hermanado el ideal de la libertad con la sed de sangre de los vencedores” (J. Dols Corpeño, Revista del Ateneo, diciembre de 1913). El corolario inmediato de la independencia son guerras fratricidas y despiadadas —“desastrosas carnicerías humanas […] en el transcurso de un siglo de vida revoltosa”— en las cuales con toda honra se descuartiza al enemigo, al “hermano” centroamericano. Un contemporáneo suyo en el Ateneo nos confirma que la visión de los intelectuales en el cambio del siglo antepasado resulta más compleja que la simple glorificación cívica a la patria independiente.

“El espejismo de mil ochocientos veintiuno —asonada que «casualmente», sin un gesto heroico, saludamos como nacimiento de la Patria— [es una] ficción deslumbradora de soberanía [cuya] fatalidad [produjo] matanzas y debates fratricidas [en pueblos que] jugaban a la libertad, como jugar a las muñecas [con] sus manos manchadas de sangre. [Si deseamos testimonio vivo], pidamos una palabra a esas pirámides de calaveras que se alzan en las llanuras.” (J. Dols Corpeño, Patria, 1914)

Sólo la mediación —intervención extranjera de EEUU y México en Centroamérica, reunidos en el Departamento de Estado en noviembre de 1907— clausura la “carnicería” post-independentista en el istmo. Ante el atolladero de la política criolla —indígenas, africanos, etc. invisibles— Centroamérica debería renovar un pacto (neo)colonial, al aceptar el arbitrio intervencionista extranjero como opción única para una Conferencia de Paz Centroamericana (Departamento de Estado, Washington D. C., noviembre de 1907, en Por la paz de Centro-América, 1910). Anticipando la desconfianza actual entre partidos antagónicos antes en guerra, el epígrafe reza: “no es dable pasar rápidamente de la lucha a la unión pacífica y sincera” (Conferencia de Paz Centroamericana, Washington, D. C., noviembre de 1907). No es dable un proyecto unificado de nación mientras reine la sospecha.

Por obligación racial hispana, el istmo establecería alianzas políticas entre una aristocracia salvadoreña —arisca y reticente a la exogamia— y peninsulares radicados en Guatemala. Si estas ideas sobre raza y desarrollo se hallan presentes en novela y ensayo, es porque hacia el cambio de siglo la historia intelectual salvadoreña las alimenta como manera idónea de imaginar un nuevo proyecto de nación que hace invisible lo indígena.

Casi hasta los años treinta, en la misma Universidad Nacional, las ideas de inmigración dominan el discurso sobre el desarrollo. “Uno de los medios más poderosos para impulsar el progreso de las naciones, y sobre todo de las naciones jóvenes como las hispano-americanas, es la inmigración […] necesitan del auxilio eficaz de los países más adelantados, del concurso de hombres más entendidos en asuntos de la vida, que traigan los frutos de la experiencia más madura y de una inteligencia ilustrada” (Francisco Martínez-Suárez (ex-Director de la Revista de la Universidad), Temas diversos. Estudios científicos y literarios, 1927).

Se trata de proyectos complejos. De lo racial se desliza hacia lo transnacional —“la ruina de España la consumó la expulsión de los moros [y] de los judíos”; la de Francia, “la revocación del edicto de Nantes”— y a la admisión de sociedades multiculturales, aun si el indígena aparece sin mención. Acaso un sesgo globalizador —sin resolución actual— abocaría una sociedad de libre migración. Quizás…

III. Legado intelectual

Para indagar el arraigo de esas ideas —migración, raza, desarrollo— sería necesario resolver la incógnita sobre el autor de esa breve novela que acaba de reseñarse: Almas grades (1912) de Abraham Ramírez Peña (1870/9-1930; véase bibliografía mínima al final). Sus contemporáneos la consideran “piedra angular de futuras creaciones de novelista regional […] vereda para las futuras generaciones” (Revista del Ateneo, agosto de 1913). Regidos por la memoria histórica, nosotros la juzgamos obra del olvido.

Por el momento, sólo se esboza el legado intelectual de uno de los fundadores del Ateneo de El Salvador, Oficial Mayor del Ministerio de Relaciones Exteriores, pensador orgánico de su diplomacia, derecho internacional y consular, al igual que precursor de la novela nacional. Bajo su dirección la revista Atlacatl recoge “la prosa fresca de Miguel Ángel Espino”, la cual aún no coteja la Obra narrativa incompleta reciente (2007).

La revelación de su figura política, diplomática y literaria no le correspondería sino al primer paso. Luego, habría que despejar otros enigmas de su proyecto intelectual. Si “no hay sociedad que no tenga por base la falsedad” y la “nuestra […] es como todas, un núcleo de verdadera hipocresía, hábilmente disimulada por la diplomacia”, sólo a través de la mentira podemos revelar la verdad. “Las vidas son breves mascaradas”.

“Al interior de las posibilidades del habla” —“de las posibilidades míticas de la cultura”— la ficción se erige como discurso privilegiado por acceder a la verdad; a la veracidad se llega también por el amplio camino real de la disimulación y del engaño. Esta teoría de la ficción —recopilar el hecho histórico de la mentira y la transgresión— sería el segundo peldaño.

En seguida, en el tercer nivel, el disimulo lo urde la vestimenta como marca distintiva de identidad. La apariencia determina la esencia. A Sanfeliz hijo lo caracteriza el vestido negro de riguroso luto. Hasta bajo el calor húmedo de Acajutla, se viste de negro distinguido, pre-punk sin tacha elegante. Al hacer efectiva la alhaja que Marta le obsequia, de inmediato el padre se compra un traje para conseguir empleo. Sin este atavío su ascenso social le sería imposible. La identidad individual y colectiva —el carácter nacional— resultaría tan versátil como el atuendo que se modifica cada día. Lo salvadoreño lo definen “ser un verdadero comodín” y “olvidar lo pasado, dedicarse al presente”. La amnesia y su sinónimo, la amnistía, se conjugan para integrar lo que Ramírez Peña entiende por identidad nacional.

El personaje principal de su segunda novela —Chuzo, un forajido o marero en Cloto (1916)— da la pauta del disfraz como identidad nacional mutante. Su figura de experto en robo de identidades varía de acuerdo al traje, profesión fingida, deformación del rostro y registro del idioma. Cada nueva alteración de su semblante les proyecta un personaje distinto a ricos financieros y políticos a quienes engaña y extorsiona. El anhelo por hispanizar el istmo se diluye en fingimiento y artificio como fundamento de la identidad nacional salvadoreña. Chuzo conserva en su guardarropa igual número de atuendos que títulos sociales en muda.

En el cuarto escalón de análisis, hay dos mundos que se enfrentan a diario, pero rara vez se observan cara a cara. Coexisten en “vidas paralelas” que transitan el mismo espacio, mas viven en tiempos sociales separados: el presente honorable de comerciantes peninsulares – “resabios del pasado” en el populacho. Sus miradas de reconocimiento mutuo tropiezan ante barreras culturales que erigen muros invisibles.

Si Almas grandes (1912) ofrece una visión idílica del amor y un proyecto de nación que lo restringe a grupos hispanos hegemónicos, Cloto describe descomposición, corrupción y bandas de forajidos salvadoreños en Guatemala como factores que regulan la totalidad del tejido social. Banca internacional y política local se dejan corromper por la cambiante identidad —en indumentaria y elocuencia— del marero salvadoreño, tanto más humano cuanto que es capaz de amar y llorar como la joven Elena. Las barreras estrictas entre la aristocracia, los peninsulares y la “gentuza”, el forajido las traspasa con la misma urbanidad que el cambio de atavío y, más drástico, la desfiguración del rostro y el cambio de nombre.

Cloto representaría en las letras salvadoreñas lo que Los bandidos de río frío (1889-1891) de Manuel Payno (1810-1894), en las mexicanas, un clásico viviente que refleja la condición social de un país por medio de la ficción. La diferencia —olvido y recuerdo; Cloto inédita en el país, múltiples ediciones de Payno— indica dos tradiciones histórico-nacionales, una al norte fundada en la memoria, otra al centro, en el desdén de los clásicos.

Entre México y Centroamérica, la única medida común la constituye la delincuencia la cual “pasa al estado de institución: es incluso la única institución que parece tomarse en serio y que funciona con una perfecta regularidad” (Dubois de Saligny, diplomático francés, mediados del siglo XIX). Resulta asombroso que luego de sistematizar todos los “pactos internacionales” que comprometen a El Salvador con sus vecinos y socios lejanos, Ramírez Peña advierta en la ficción que el bandidaje es el único tratado vigente por siglos a venir. Si el derecho establece límites rigurosos entre lo legal y el crimen, la ficción los desdibuja para enseñarnos que la delincuencia hace parte de lo lícito. Junto al comercio (Almas grandes), el delito constituye una de las maneras idóneas de ascensión social (Cloto).

Por último, en augurio a la actualidad transnacional, las heroínas de ambas novelas —Elena y Clotilde (Cloto)— acaban en el exilio, una en Guatemala, otra en México. Sólo ahí realizan sus sueños, la primera de unión política y matrimonial; la otra, de cumplimiento en vida de los únicos cuatro oficios que su sociedad le permite a la mujer: esposa-amante, madre (estéril), prostituta y monja.

El siguiente fragmento de su segunda obra literaria bien podría figurar en un tratado sociológico sobre la diáspora salvadoreña actual. “La gente piensa emigrar […] muchas son las familias que piensan emigrar, unas porque ya no hallan quehacer, a causa de la carestía; otras por la pobreza y…” (Cloto, 1916). En su carácter voluble, lo volátil y tornadizo definen diáspora y población sedentaria salvadoreñas. Nuestra más lacerante identidad…

