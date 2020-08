Del Nigüitismo salvadoreño: Justicia viril y fratricidio

…murieron bajo la fusilería fratricida…

Abstract: derived from the term for a tropical flee —nigüa— the concept of Nigüita (Queer) refers to a male who does not assume his manhood in a belligerent and violent way. This lack of an aggressive character is perceived as an illness ande epidemy which attack maleness in its foundation, debasing it to a female and coward behavior. Only by assuming again a violent and hostile role, man can retrieve his real nature and establish social justice, since women are always in the political background. This notion is part of the recovery of the “rich cultural heritage” that the Salvadoran writer Napoleón Rodríguez Ruiz (1910-1987) proposes. His political engagement at the University of El Salvador (UES) realizes how Greek tragedy and fratricide substitute class struggle, while females remain at home. Before being an analytical fact, history is “tattooed in the soul” of the protagonists. They are eyewitnesses of a tragic family event inscribed (Graphos) in the Homeland (Geo).

Incluido en el libro “El Janiche y otros cuentos” (1960) del escritor salvadoreño Napoleón Rodríguez Ruiz (1910-1987), “El Nigüita” plantea una doble dimensión de la historia salvadoreña. No hay lucha de clases sin lucha entre iguales. Tampoco hay un ejercicio justo del poder sin asumir una hombría violenta. Mientras el fratricidio o la confrontación entre camaradas reemplaza toda idea revolucionaria, sólo al admitir la agresividad viril la justicia cobra efecto.

El relato narra la historia de tres hermanos quienes heredan una hacienda de su padre. La ausencia de todo personaje femenino declara que, hacia mediados del siglo XX, aún se concibe la política como hecho masculino exclusivo. Sigue vigente aquel “vocabulario de las instituciones culturales” que distingue el matrimonio del patrimonio. A la calidad maternal —la casa y los hijos— se opone la paterna, la herencia pública en disputa continua entre los hombres. Mientras la tragedia griega anticipa la lucha de clases, la exclusión de la mujer perpetúa la hombría como axioma político.

De mayor a menor, los hermanos se llaman Pedro, Antonio y Sebastián. Una tajante diferencia de carácter distingue a los dos primeros del último. Los mayores descienden a galope ardiente hacia el pueblo a armar la “bronca”; el menor se encierra en su condición “endeble y frágil”. Esta diferencia de personalidades hace de Pedro y Antonio figuras de renombre en la comarca, a la vez que Sebastián queda opacado bajo el mote de “El Nigüita”. En este apelativo se conjuga una doble degradación del hombre. Lo tildan de cobarde —en oposición a la valentía de sus hermanos— y lo rebajan hacia lo femenino como género sin poder público. “Andate a donde lavan las mujeres que ahí está tu puesto”, le sugiere su mismo padre.

La costumbre del pueblo impone un comportamiento viril, por el cual los mayores obtienen un doble favor. Los favorecen el padre, quien denigra al menor, y la sociedad misma que elogia a Pedro y Antonio por su firmeza. “Sólo en soledad, solitario y solo”, Sebastián ensancha el “amor por la tierra”. Se arraiga en el entorno vivo y animado, quien se vuelve su comunidad única. En el asilamiento perdurable, su verdadera personalidad adquiere el “brillo” y el verdor de un “espíritu universal”.

La fama de sus temibles hermanos, Sebastián la altera en la “burla” pueblerina que le reprocha “andar de pantalones”. La falta de valor viril se la achacan incluso “las mujeres…en la plaza”. Rodríguez Ruiz testimonia cómo toda expectativa feminista no adquiere arraigo alguno hacia los inicios de la década de los sesenta. Para “el pueblo entero”, “ser despreciable” significa abdicar de la hombría. La convención cultural supone la agresividad violenta como característica natural del hombre en sociedad. La inercia propaga una epidemia femenina que deteriora al varón.

Al contradecir la costumbre, las consecuencias de la conducta culera —afeminada y cobarde— son tales que su padre muere “víctima de un ataque cardíaco”. Cae fulminado al enterarse que su hijo no reacciona de manera violenta ante los insultos en el pueblo. La deshonra familiar del maricón-cobarde causa la muerte del padre. A su deceso, surge el conflicto por la herencia —por el patrimonio— metáfora de la patria. Los mayores reclaman suya la hacienda. “Amos y señores de la tierra”. A ellos les pertenece por un acto de escritura jurídica que hace del pasado el imaginario viril del presente.

Antes de todo debate, los hermanos entablan amenazas fratricidas. Sólo el combate a muerte daría lugar a una nueva historia. La justicia que reclama Sebastián propone la continuidad al autorizar que los colonos permanezcan en la hacienda. La injusticia de los mayores impone una doble reescritura notarial en tachón y ruptura. No sólo desean excluir al menor de la herencia patrimonial. Ellos serían los únicos protagonistas de la nueva historia patria, en una obvia lucha viril sin debate. La discusión resultaría demasiado femenina para esos hombres acostumbrados a ordenar y, a sus súbditos, a obedecer.

También, los mayores desean expulsar a todos los colonos de la hacienda. No importa que tengan “años y años de vivir” ahí. La nueva historia supone la supresión de ese arraigo ancestral y obligar la emigración. La historia de la hacienda no se escribe, sino la escritura el imperativo categórico de los machos a su arbitrio. Se trata de dictar una nueva ley en el territorio heredado. Para impedirla, Sebastián no tiene más alternativa que revertir el doble contenido del concepto cultural de “nigüita”. De cobardía lo vuelca en valentía violenta y de afeminado pasivo, en agresividad viril. Así recobra su carácter real de hombre, en el sentido cultural del término según Rodríguez Ruiz.

Sólo la amenaza fratricida impone la justicia retributiva y la restitución de la herencia paterna, así como evita las migraciones. Empuñar las armas significa restablecer la masculinidad agresiva y anular la nigüidad. Sin hombría no existe una justicia posible. El relato expone una visión particular del hecho político salvadoreño, hacia mediados del siglo XX en El Salvador. Este enfoque califica como subjetividad de historiante, ya que la historia se halla “grabada en la memoria”. “Tatuada en el alma”, prescribe que la escritura objetiva estipula un segundo momento tardío, luego que la tierra (Geo) quede inscrita (Graphos) por “los pies” del ser humano “en el suelo”. El desenlace lo sintetizan los seis rubros siguientes.

1) Ausencia de la mujer como agente política. Sólo aparece en el matrimonio —como madre difunta— y luego como “campesina anciana” que anuncia la expulsión de los colonos. El legado materno emerge de la protección espiritual en su presencia etérea. Acaso alma en pena, ella misma denuncia “nos echan a todos pué”, a la orilla del río, bajo el atuendo de “campesina anciana”. Ella expresa el arraigo intangible a lo natural. Quizás…

2) El patrimonio le pertenece al hombre que asume la violencia como acto social y precepto cultural de la masculinidad verdadera.

3) Esa brutalidad otorga “fama” y reconocimiento social, mientras eludirla raya en lo afeminado y cobarde. A lo activo y público del varón se contrapone lo pasivo y privado de la hembra.

4) Nigüita designa el concepto cultural peyorativo que —sin alusión sexual necesaria— degrada al hombre a lo afeminado y cobarde. Esto es, describe la falta de agresividad y violencia. Acaso “Estudios Nigüitas; Nigüitalogía” traduciría el término inglés “Queer Studies” al castellano coloquial salvadoreño o, al menos, una sección prominente de esta área académica.

5) Sólo la reversión de esa cobardía afeminada en violencia viril impone la justicia como hecho político masculino. Por acuerdo social, la verdad es cuestión de hombres.

6) Sin una resistencia de los colonos oprimidos, la amenaza fratricida antecede la lucha de clases. La tragedia griega perdura en la lucha entre iguales, según una ley constante de la historia nacional.

En este hexágono nocional —mujer ausente, patrimonio varonil, violencia masculina, dualidad nigüita, justicia viril y fratricidio— Rodríguez Ruiz des-encubre (Aletheia) un fundamento esencial de la historia salvadoreña. Llamada ficción regionalista, en esa figura geométrica se inscribe una perspectiva cultural del género y de la política, también en estereotipo. Si Rodríguez Ruiz recibe premios por salvaguardar “el acervo cultural de Centroamérica” (ECU-RED), la memoria histórica de ese legado no debería tachar su visión sobre la masculinidad —ligada a lo político— ni borrar el fratricidio como lucha interminable entre iguales por implementar la justicia. Hacia la época, tales son las coordenadas sociales de la hombría como única posibilidad de utopía. A la lectura le queda pendiente determinar si esos conceptos siguen vigentes. O tal vez ya vivimos en un período pos-nigüidad. No se censura ni degrada la diferencia culeril, gracias a la doble exigencia del relato: restituir tierras ancestrales, más allá de la justicia de Sebastián, y admitir escrituras enemigas en toda editorial.