Cuatro nociones románticas: fantasía, ironía progreso y mito

A mis profesores jesuitas, de un ex-ex…En el ex-silio del ex-sito…

/ To my Jesuit professors, from an Ex-Ex. In the Ex-sile & Ex-sit…

I.

Según la definición romántica, la fantasía sustenta la autoconciencia del sujeto individual y social. El arte nacional construye lo Real en la conciencia ciudadana. Crea una identidad ilusoria al asentar lo local en una representación ajena. Por la ley de la sustitución, al diseminarse lo popularizado reemplaza lo popular; lo hace visible como el habla y el discurso los exhiben la literatura y la pintura. Así se aplica la noción goetheana del símbolo: “la cosa sin ser la cosa”, sólo la “imagen en el espejo del espíritu” letrado, pero en certero sustituto de la realidad. La ciencia prosigue ese mismo axioma de reemplazo, como “doctrina de la fantasía” (Novalis).

II.

Según el concepto romántico, la ironía (Witz) establece la distancia entre la verdad y su logro posible. Entre el hecho y su ejecución, media un abismo. De aplicarla a la obra de Roque Dalton, el carácter relativo de la broma (Witz) hace de la revolución —no una lógica razonable y certera— sino la vuelve una simple probabilidad. Su contingencia quizás nunca se realice, salvo en la risa constante del poeta y en el impacto risueño de su lectura. La certeza política del “¡revolución o muerte!” se revierte hacia la fatalidad de la muerte sin revolución. Al otro lado del espectro político, la ironía (Witz) no resulta menos asombrosa, ya que la democracia brota de la matanza de poblaciones inocentes y de erradicar al opositor. Incluso se rechaza a quienes abogan por el diálogo antes de firmar la paz. El actual juicio contra el asesinato de los jesuitas no sólo testifica la eliminación mortal del enemigo, sino la del colega, la del consejero e inocente, en discrepancia con el poder político en turno. En breve, si el mayor conflicto —bajo el emblema de lucha de clases— lo inaugura el fratricidio del poeta, la nueva era de paz la inicia el asesinato de los jurisconsultos del diálogo.

III.

Según una fantasía del progreso, la tríada mitoàreligiónàciencia marca estratos de desarrollo. Por eso, si la mitología sacrificial mexica mata diez mil personas (10000) por año —durante ciento setentaicuatro (174) años de imperio (10.000 x 174)— aplicada por el nacionalismo, la técnica moderna multiplica esas defunciones durante la Primera Guerra Mundial (1914-1918). Al superar el mito fantástico que sacrifica al Sol, el nacionalismo sacrifica 8.5 millones de muertos en combate, 21 millones de heridos, 7.7 millones de soldados desaparecidos, 37 millones de víctimas/bajas (casualties) (Library of Congress). Se juzga primitivo y fantástico matar 1.740.000 en casi dos siglos, pero es un verdadero logro de la técnica y de la ciencia lograr el sacrificio creciente en tan corto tiempo. Hoy, a falta de una virus-seguridad, la epidemia arrecia la crisis económica imprevista y los conflictos políticos. Los más célebres institutos científicos declaran la fortuita reducción de su presupuesto —sin cuestionar el cálculo técnico ante el triple azar. En cambio, sólo su compromiso político confronta la expulsión del estudiantado extranjero, contra esa ley de gravedad nacionalista tan certera como la de Newton. La materia política atrae el incremento de la masa técnica que, bajo su jurisdicción, ignora el pensar ajeno a su especialidad, STEM en inglés actual. El vínculo dual entre la ciencia y la (po)ética provoca el estupor. Ante la falta de un algoritmo que defina el enlace, sólo la voluntad política vincula la razón lógica a su aplicación social.

IV.

Un paso esencial del mito a la ciencia lo establece escindir esferas. Mientras el paradigma clásico contrapone la cercanía griega de lo natural a la distancia moderna, la mito-poética náhuat reclama la unión del cuerpo humano, el mar y la luna. De la grandeza astral, de la profundidad marina a la incubación matricial, el astro nocturno guía el conteo mensual, las mareas, el ciclo menstrual y la gestación. Tal es el doble enlace que la ginecología, oceanografía y astronomía separan en ámbitos inconexos. El mito no sólo obliga a usar una presunta digresión al conectar esferas distantes

A la vez, sugiere saltos bruscos de estilo que improvisan ataduras melódicas en jazz. Estos enlaces rompen el “extrañamiento” característico de lo moderno en su constante diseño de fronteras y en su rechazo de lo ajeno. Basta interrogar la técnica de punta para sensibilizarse de las fronteras. La ingeniería petrolera calcula la extracción del líquido negro, según el terreno y la composición geológica. La economía y la mercadotecnia velan su distribución, precios y almacenaje. Sólo la ilusión social obliga a reconocer el margen político del rechazo técnico. Antes de la guerra del golfo, del Irán y Venezuela actuales, la voluntad política aúna ámbitos dispersos al aplicar preceptos universales y atemporales a la historia social de regiones dispares. A cada quién el rigor técnico de su disciplina y el usufructo de su trabajo. Sólo el mito profundiza el “caos inconexo” de su desenlace y la “esperanza” de desarrollo como expresión de su “nueva experiencia mítica”.

Four romantic notions: fantasy, irony, progress and myth

I.

According to the romantic definition, fantasy supports the subject’s self-consciousness, be it individual or social. National art builds the Real in citizens’ consciousness. It engenders an illusory identity by sustaining the local into a distant representation. By the law of substitution, dissemination popularizes the popular as speech and discourse become visible in literature and painting. In this manner, it applies Goethe’s notion of symbol: “the thing without being the thing”, only its “image in the mirror of the (intellectual) spirit”, but in an accurate substitution of reality. Science prolongs this axiom of replacement, as a “doctrine of fantasy” (Novalis).

II.

According to the romantic concept, irony (Witz) establishes distance between truth and its possible achievement. Between fact and its realization, there is an abyss. By applying it to Roque Dalton’s work, the relative character of mockery (Witz) transforms revolution —not into a reliable and reasonable logic— but it becomes a simple probability. Its contingency perhaps never will be achieved, except in the poet’s constant laughing, and in the smiling impact of reading. The political certainty of the slogan “¡revolution or death!” reverts its conviction into fatality: death without revolution. On the other side of the political spectrum, irony (Witz) is no less astonishing, as democracy springs from the slaughter of innocent populations an eradication of the opponent. Even those who advocate dialogue are rejected before signing peace. The current trial against the murder of the Jesuits not only testifies the mortal elimination of the enemy, but that of the colleague, of the counselor and innocent partner in discrepancy with political power in place. In brief, if the poet’s fratricide inaugurates the biggest conflict —under a class struggle’s emblem— the murder of dialogical by-lawyers initiates the new era of peace.

III.

According to a fantasy of progress, the triad mythàreligionàscience marks layers of development. Therefore, if Mexica sacrificial mythology kills ten thousand people (10,000) per year —during one hundred and seventy-four (174) years of empire (10,000 x 174)— applied by nationalism, modern technique multiplies those deaths during the First World War (1914-1918). Beyond the fantastic myth that sacrifices to the Sun, nationalism sacrifices 8.5 million killed in combat, 21 million wounded, 7.7 million missing soldiers, 37 million casualties (Library of Congress). It is considered primitive and fantastic to kill 1,740,000 in almost two centuries, but it is a true achievement of technique and science to accomplish an increasing slaughter in such a short time. Today, in the absence of a virus-security, epidemic intensifies unforeseen economic crisis and political conflicts. The most famous scientific institutes declare the fortuitous reduction of their budget —without questioning technical calculations in the face of a triple randomness. On the contrary, only their political engagement confronts expelling the foreign student body, due to that law of nationalistic gravity as real as Newton’s. Political matter attracts the increase of technical mass which, under its jurisdiction, ignores thinking alien to its discipline, STEM in current English. The double biding between science and ethics/poetics provokes a disturbance. Due to the lack of an algorithm that would define the link, only political will connects logical reason to its social result.

IV.

Spliting spheres establishes an esencial passage from myth to science. While the classical paradigm opposes Grerk close relationship to nature to modern distance, Nahuat myth and poetry reclaims the doublé binding of human body, sea and moon. From astral majesty, from sea depth to matrix incubation, the night planet guides mounthly counts, tides, menstrual cycle and pregnancy. This is the doublé biding that gynecology, oceanography and astronomy split in spheres with no conexion. Myth not only forces to use a presumed digression by connecting distant spheres. At the same time, it suggests sudden leaps of style that improvise melodic ties in jazz. These links break the “estrangement” characteristic of the modern in its constant design of borders and in its rejection of the alien. It is enough to interrogate the top technique to become aware of the borders. Petroleum engineering calculates the extraction of the black liquid, according to the terrain and the geological composition. The economy and marketing watch over its distribution, prices and storage. Only social illusion forces us to recognize the political margin of technical rejection. Before the Gulf War, of current Iran and Venezuela, political will brings together scattered spheres by applying universal and timeless precepts to social history of remote regions. To each one the technical rigor of its discipline and the usufruct of its work. Only myth deepens the “disconnected chaos” of its outcome, and the “hope” of development as an expression of its “new mythical experience”.